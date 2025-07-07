Citi, Nvidia için hedef fiyatını yükseltti

Citi, yapay zekâ veri merkezi yarı iletkenleri için beklenenden daha büyük bir toplam adreslenebilir pazar ve hem bilgi işlem hem de ağ gelirleri için daha yüksek tahminler nedeniyle Nvidia için fiyat hedefini 180 dolardan 190 dolara yükseltti.

Citi, Nvidia için hedef fiyatını 29 Mayıs'ta 150 dolardan 180 dolara yükseltmişti.

Citi, 2028 yılı toplam yapay zekâ veri merkezi yarı iletken TAM'ının (Total Addressable Market-Toplam Adreslenebilir Pazar), önceki tahmini olan 500 milyar dolardan yüzde 13 artışla 563 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Bu artış, beklenenden daha güçlü egemen talep ve ağ oluşturmada daha büyük bir fırsattan kaynaklanıyor.

Citi'den Atif Malik, "Toplam 2028 veri merkezi yarı yapay zekâ TAM'ının şimdi 563 milyar dolara ulaşacağını veya önceki beklentimiz olan 500 milyar doların yüzde 13 üzerine çıkacağını modelliyoruz," dedi ve egemen yapay zekâ yatırımlarının şimdiden "2025'te milyarlarca dolar" katkıda bulunduğunu ve 2026'da hızlanmasının beklendiğini ekledi.