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Citigroup dördüncü çeyrekte kara geçti

ABD'nin en büyük bankalarından Citi, 2024 yılının son çeyreğinde kâra geçti.

Haber Merkezi
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Citigroup dördüncü çeyrekte kara geçti
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ABD'nin üçüncü büyük bankası Citigroup 31 Aralık'ta sona eren dördüncü çeyrekte kâra geçti.

Citigroup, dördüncü çeyrekte 2,9 milyar dolar, hisse başına 1,34 dolar net kâr etti. Gelirler 19,49 milyar dolar olan beklentinin hemen üzerinde 19,6 milyar dolar oldu.

Banka geçen yılın aynı döneminde 1,8 milyar dolar ya da hisse başına 1,16 dolar zarar açıklamıştı.

Citigroup 2025 yılında 83,5-84,5 milyar dolar gelir elde etmeyi bekliyor.

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