Citigroup’un Rusya çıkışıyla dördüncü çeyrek kârı sert geriledi

Citigroup’un dördüncü çeyrek karı, Rusya’daki faaliyetlerinin satışına bağlı olarak kaydedilen 1,2 milyar dolarlık zararın etkisiyle yıllık bazda yüzde 13 azaldı. Banka, şirketlere yönelik anlaşma danışmanlığı ve hizmetlerden elde edilen daha yüksek gelirlerin bu etkiyi dengeleyemediğini açıkladı.

ABD’nin üçüncü büyük bankası, 31 Aralık’ta sona eren üç aylık dönemde net karını 2,47 milyar dolar, hisse başına karını ise 1,19 dolar olarak bildirdi. Bu rakamlar, geçen yılın aynı dönemindeki 2,9 milyar dolar ve hisse başına 1,34 dolara kıyasla düşüşe işaret etti.

Citigroup’un yönetim kurulu, geçen ay Rusya’daki iştiraki AO Citibank’ın Renaissance Capital’e satışını onayladı. İşlem, büyük ölçüde kur çevriminden kaynaklanan yaklaşık 1,2 milyar dolarlık vergi öncesi zarara yol açtı.

Dördüncü çeyrekte maddi özkaynak karlılığı yüzde 5,1 olarak gerçekleşerek, gelecek yıl için hedeflenen yüzde 10-11 aralığının oldukça altında kaldı. Rusya kaynaklı zarar hariç tutulduğunda bu oran yüzde 7,7 oldu.

Geçen yılın ikinci yarısında birleşme ve satın alma (M&A) faaliyetlerindeki toparlanma Wall Street bankalarına destek sağladı. Citigroup’un yatırım bankacılığı ücret gelirleri yüzde 35 artarak 1,29 milyar dolara yükseldi. Bankacılık birimi gelirleri ise dördüncü çeyrekte yüzde 78 artışla 2,2 milyar dolara çıktı. Küresel yatırım bankacılığı gelirleri sektör genelinde yıllık yüzde 15 artarak yaklaşık 103 milyar dolara ulaştı.