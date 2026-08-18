Çitlekçi halka arz geliriyle 2030'da 99 mağazaya ulaşmayı hedefliyor

Altındağ, şirketin Borsa İstanbul'da "CITAS" koduyla işlem görmeye başlaması dolayısıyla düzenlenen gong töreninin ardından AA muhabirine, şirketin faaliyetleri, finansal yapısı ve halka arz sonrası büyüme hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şirketin 1995'te Ankara'da kurulduğunu belirten Altındağ, ilk etapta toptan kuruyemiş satışı alanında faaliyet gösterdiklerini, 2011'de ise Kırıkkale'deki ilk mağazalarıyla perakende sektörüne adım attıklarını ifade etti.

Altındağ, 2018'den itibaren Ankara'daki perakende mağaza sayılarını artırdıklarını dile getirerek, "Halihazırda 40 mağazamızda 1200'ün üzerinde çalışanımız bulunuyor. 2025'te 33 milyon misafir ağırladık. Kırıkkale'de bir fabrikamız, entegre tesisimiz bulunuyor. Bu tesiste iki vardiyada yıllık 45 bin 600 ton ay çekirdeği eleme, sınıflandırma ve boyutlandırma kapasitesine sahibiz. Bu da iç pazardaki toplam ay çekirdeği tüketiminin yüzde 45'ine karşılık geliyor." dedi.

Aktif büyüklüğün yaklaşık 7 milyar liraya ulaştığını ifade eden Altındağ, şirketin öz sermayesinin 5 milyar liranın üzerinde olduğunu söyledi.

Altındağ, "Toplam ödenmiş sermayemiz ise 150 milyon lira. Dolayısıyla ödenmiş sermayemizin yaklaşık 33 katı öz sermayeye sahibiz. Finansal borcumuz bulunmuyor. Son 2 yılda yüzde 100'ün üzerinde büyüme kaydettik ve bu büyümeyi tamamen öz sermayemizle gerçekleştirdik." diye konuştu.

Halka arz kararında şirketin kurumsallaşma hedefinin etkili olduğunu dile getiren Altındağ, sahip oldukları başarılı perakende modelini sürdürülebilir hale getirmek istediklerini vurguladı.

Altındağ, Türkiye'deki birçok şirketin ikinci ve üçüncü nesillere aktarılmasında sorunlar yaşandığına işaret ederek, ülkeye katma değer sağlamayı hedeflediklerini, bu nedenle halka arzdan elde edecekleri gelirin tamamını yatırıma dönüştüreceklerini söyledi.

"59 ilave mağaza açmayı planlıyoruz"

Halka arzdan elde edilen gelirin kullanım alanlarına ilişkin Altındağ, şu bilgileri verdi:

"Halka arz gelirinin yüzde 30-40'ını işletme sermayesinde, yüzde 30-40'ını yeni mağaza yatırımlarında, yüzde 10-20'sini güneş enerjisi santrali yatırımlarında, yüzde 10-20'sini de yeni depo yatırımlarında kullanacağız. Halka arzdan elde ettiğimiz gelirin tamamını yatırımlarımıza dönüştüreceğiz. Bilindiği üzere 2,7 milyar liralık bir halka arzımız oldu. Halka arza 7,8 kat talep geldi. Bu gerçekten ciddi bir rakam. Hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılarımıza bize gösterdikleri güven için teşekkür ediyoruz. Halka arzdan elde ettiğimiz 2,7 milyar liranın tamamını yatırıma dönüştürerek büyüme hızımızı daha da artırmak istiyoruz."

Altındağ, şirketin lojistik altyapısına yönelik yatırımları da artıracağını belirterek, Ankara'da 2, Kırıkkale'de 1 olmak üzere 3 depoları bulunduğunu, toplamda 20 bin metrekarenin üzerinde kapalı depo alanına sahip olduklarını ifade etti.

Ayrıca ürünlerin tazeliğini korumak amacıyla kullandıkları bir soğuk hava deposu bulunduğunu dile getiren Altındağ, halka arz gelirinin yüzde 10-20'sini depo yatırımlarında kullanmayı planladıklarını söyledi.

Altındağ, yeni mağaza yatırımlarının şirketin gelecek dönem büyüme stratejisinin merkezinde yer aldığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Öncelikle Türkiye'nin 81 ilinde mağazalaşmayı, ardından yurt dışına açılmayı hedefliyoruz. Şu anda 40 mağazayla hizmet veriyoruz. 2030 sonuna kadar 99 mağazaya ulaşma hedefimiz var. Yani 59 ilave mağaza açmayı planlıyoruz. Halka arzdan elde ettiğimiz fonla büyüme hızımızı daha da artıracağız."