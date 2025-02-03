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Çitlekçi'den '30 kişiye 30 TOGG kampanyası' başladı

Tunçlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren kuruyemiş mağazası Çitlekçi, kuruluşunun 30’uncu yılında çekilişle müşterilerine 30 adet TOGG hediye edecek. Her biri en az 1000 m2 büyüklüğünde 35 satış mağazasına ulaşan şirket, 1.5 milyar dolarlık yatırımla mağaza sayısını 2027’de 100’e çıkaracak.

Haber Merkezi
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Çitlekçi'den '30 kişiye 30 TOGG kampanyası' başladı
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ANKARA (EKONOMİ)

Kampanyaya ilişkin bilgi Çitlekçi Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdullah Tunç, çekilişin 3 Şubat-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında en az 500 liralık alışveriş yapan kişiler arasında yapılacağını bildirdi.

Müşterilerin Türkiye genelindeki mağazalar ve şirketin internet sitesi üzerinden çekilişe katılabileceğini belirten Tunç, “30’uncu yılımızı yine bir ilke imza atarak Türkiye’de daha önce düzenlenmemiş muhteşem bir kampanya ile kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Kampanyanın duyurusunu yaptıkları ilk günden itibaren yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarının altını çizen Abdullah Tunç, “Haziran ayına kadar her 500 Liralık alışverişte katılımcılar birer çekiliş hakkı kazanacak. Haziran ayında Noter huzurunda halka açık şekilde yapılacak çekilişte sahipleri ile buluşacak TOGG’ları şubelerimizde görebilirsiniz” diye konuştu.

Tunç, çekilişe cep telefonlarının uygulamalarındaki iletişim formları yanı sıra üyeliğin tanımlandığı GSB numarasının kasa görevlisine ileterek de katılım sağlanabileceğini belirtti.

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