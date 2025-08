Citrix ve Nutanix iş birliği ile dijital çalışma ortamlarında yeni bir dönem başlıyor

Takip Et

Cloud Software Group'un iştiraki ve dijital çalışma ortamlarının küresel liderlerinden Citrix, hibrit çoklu bulut bilişiminin öncülerinden olan Nutanix'in AHV hipervizörü tarafından çalıştırılan Nutanix Cloud Platformu'ndaki Prism Central çözümünde yer alan çoklu küme (multi-cluster) ortamları için destek sunduğunu duyurdu. Citrix ayrıca, NetScaler VPX'in artık Nutanix Cloud Platformu'ndaki AHV ortamlarını desteklediğini de açıkladı. CitrixⓇ ve Nutanix çözümlerinin bir araya gelmesi, sanal masaüstü altyapılarını (VDI) ve güvenli uygulama sunum sistemlerini büyütmek isteyen müşterilere kurumsal seviyede ölçeklenebilirlik ve yüksek dayanıklılık erişilebilirlik sağlayacağından oldukça önem taşıyor.



Citrix'in AHV üzerindeki Nutanix Prism Central ile yerel entegrasyonu, farklı hibrit çoklu bulut ortamlarında Citrix Virtual Apps and Desktops™ çözümlerini sunmak için daha esnek ve kapsamlı bir kurumsal platform sağlıyor. Bu sayede kurumlar, tek bir tedarikçiye bağımlı kalmadan daha özgür bir altyapı yönetimi elde ediyor.



Citrix Ürün Direktörü Abhilash Verma yaptığı açıklamada, “Citrix'in Nutanix Prism Central desteği, sanal masaüstü ortamlarında kullanıcı deneyimini iyileştirerek çeviklik, ölçeklenebilirlik ve verimlilik yoluyla üretkenliği artırıyor. Aynı zamanda AHV üzerindeki NetScaler desteği, yüksek performanslı bir uygulama dağıtım denetleyicisi (ADC) ve güçlü bir güvenlik çözümü sunuyor. Bu merkezi yaklaşım, operasyonları sadeleştiriyor, iş akışlarını otomatikleştiriyor ve tutarlı politika uygulaması sağlayarak zamandan tasarruf edilmesine, operasyonel maliyetlerin düşürülmesine ve işin güvenli hale getirilmesine katkı sağlıyor.” dedi.



Nutanix Ürün Yönetiminden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Thomas Cornely ise şunları söyledi: "Günümüzün hibrit çalışma ortamı ve gelişen siber güvenlik tehditleri, güçlü ve modern dijital çalışma alanları ile sanal masaüstü altyapısı (VDI) gerektiriyor. AHV hipervizör ile çalışan Nutanix Cloud Platformu'na yönelik Citrix'in yerel desteği sayesinde, müşteriler VDI ve NetScaler VPX çözümlerini ister kendi veri merkezlerinde ister genel bulut sağlayıcılarında esnek bir şekilde kurabilir ve tüm ortamları tek bir platform üzerinden tutarlı, güvenli ve kontrollü biçimde yönetebiliyor yönetebilir hale geliyor. Citrix ve Nutanix iş birliği, müşterilere daha fazla seçenek ve operasyonel sadelik sunuyor."



“Citrix Virtual Apps and Desktops” ve “CitrixⓇ Desktops as a Service” çözümlerinin AHV üzerinde çalışan Nutanix Prism Central ile hizmet şeklinde entegre edilmesinin sağladığı avantajlardan bazıları şunlar:

Merkezi Yönetim: Nutanix AHV üzerinde çoklu kümelerin ve ölçeklenmiş imajların kolay yönetimi sayesinde artırılmış ölçeklenebilirlik ve operasyonel verimlilik.

Hibrit ve Çoklu Bulut Entegrasyonu: Citrix kurulumunun Nutanix hibrit çoklu bulut ortamlarında da yapılabilmesi ve Nutanix Cloud Clusters dahil olmak üzere Azure ve AWS gibi farklı bulut platformlarına sorunsuz entegrasyon sağlanması.

Yerel Entegrasyon ve Uyumluluk: Kolay geçiş ve geriye dönük uyumluluk, operasyonları sadeleştiriyor ve mevcut altyapı içinde sorunsuz geçişleri mümkün kılıyor.

Ölçeklenmiş İmaj Yönetimi: AHV sürümlü şablonlar aracılığıyla kümeler arası ana imaj paylaşımını mümkün kılarak kaynak kullanımını iyileştiriyor.

Hipervizör Esnekliği: Masaüstü deneyimini ister şirket içinde, ister bulutta, isterse hibrit altyapılarda olsun, herhangi bir ortamdan sunabilme esnekliği.