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Citroen 800 binden fazla aracı geri çağırıyor

Citroen, Japonya menşeli hava yastıklarında tespit edilen arıza nedeniyle, Avrupa'daki araç sahiplerine büyük bir geri çağırma operasyonu başlattığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Citroen 800 binden fazla aracı geri çağırıyor
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Fransız otomobil üreticisi Citroen, Japonya menşeli hava yastıklarındaki arıza nedeniyle, Avrupa'daki araç sahiplerine büyük bir geri çağırma operasyonu başlattığını duyurdu. Geri çağırılan araçların içerisinde ise en çok tercih edilen modeli bulunuyor.

Citroen, geri çağırma işleminin Fransa, Almanya, Macaristan, İrlanda, Moldova, İsviçre ve Ukrayna gibi ülkelerde satılan araçları hedef alacağını belirtti.

Geri çağırma sürecine önümüzdeki haftalarda başlayacağını bildiren Citroen diğer Avrupa ülkelerine de yayılacağını ifade etti. Şirket, toplamda yaklaşık 869 bin aracın etkileneceğini ve bunlardan 400 bininin yalnızca Fransa'da bulunduğunu açıkladı.

Sözcü'deki habere göre, Citroen’in geri çağırma kararına sebep olan sorun, Japonya merkezli Takata şirketinin ürettiği hava yastıklarıyla ilgili olduğunu açıkladı.

2014 yılından bu yana, hava yastıklarında meydana gelen arızalar, içindeki gazın ısı ve neme maruz kalması sonucu patlamalara yol açarak sürücülere ciddi yaralar vermekte, hatta ölümlerine sebep olmakta.

Takata hava yastıklarının yol açtığı güvenlik sorunları, global çapta birçok otomobil üreticisini etkileyerek, Volkswagen, Nissan, BMW ve Toyota gibi dev markaların milyonlarca aracı geri çağırmasına neden olmuştu.

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