Citroen Türkiye’den tarihindeki en yüksek aylık satışı

Citroen, Türkiye pazarındaki bugüne kadar en yüksek aylık satış rakamını mart ayında gerçekleştirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, mart ayında 5 bin 348 adetlik satış rakamına ulaşan Citroen, geçen ay toplam pazarda yüzde 5,1’lik paya ulaştı.

Hafif ticari modelleriyle büyük bir ivme yakalayan markanın rekor mart satışına C5 Aircross ve C3 modelleri de büyük katkı sağladı. İlk 3 aylık dönemde 11 bin 275 adetlik satış gerçekleştiren marka, 4 bin 360 adetlik hafif ticari araç satışıyla segmentte 5’inci sırada yer aldı.

Berlingo hafif ticari araçta ikinci sırada

Mart'ta 1094 adetlik satış rakamıyla satılan her 5 Citroen modelinden 1’ini temsil eden C5 Aircross, segmentinde elde ettiği yüzde 7,5’lik pazar payıyla 3’üncü sırada yer aldı. Markanın B-HB (hatchback) modeli C3 ise Mart ayında 817 adet, ilk 3 aylık dönemdeyse 1453 adetlik satış rakamıyla markanın önemli oyuncularından biri oldu.

Marka, başarılı hafif ticari modeli Berlingo ile Mart ayında elde ettiği 1102 adetlik satışla, segmentinde yüzde 19 pay alırken, Türkiye’nin en çok tercih edilen 2. hafif ticari araç modeli oldu. İlk çeyrekte de Berlingo, 2 bin 445 adetlik toplam satışla 4’üncü en çok satılan model oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, yıla yeni modelleri C4 X’i satışa sunarak başladıklarını hatırlatarak, "Yılbaşından bu yana araç tedarikinde yaşadığımız model bazlı kısmi sorunlara rağmen satış rakamlarımızı aydan aya yükseltmeyi başardık. Mart ayında elde ettiğimiz 5 bin 348 adetlik satışla, Citroen’in Türkiye’de tarihindeki en yüksek aylık satış rakamına imza attık." ifadelerini kullandı.