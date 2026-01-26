CK Hutchison, liman satışında alternatif modeli değerlendiriyor

Dünyanın önde gelen liman işletmecilerinden CK Hutchison Holdings, liman varlıklarının satış sürecinde yapısal bir değişikliği tartışıyor. Şirket, daha önce tek işlem olarak kurgulanan satışın, bölgesel ya da varlık bazlı parçalar halinde gerçekleştirilmesi ihtimali üzerinde çalışıyor.

CK Hutchison’ın portföyünde, 23 ülkede faaliyet gösteren toplam 43 liman bulunuyor. Satışın yaklaşık 22,8 milyar dolar büyüklüğe ulaşabileceği hesaplanıyor. Ancak söz konusu varlıkların bir kısmının stratejik ticaret noktalarında yer alması, süreci yalnızca finansal değil, siyasi ve düzenleyici bir başlık haline de getirmiş durumda.

Satışın bölünmesi yatırımcı tabanını genişletebilir

Şirket yönetimi, satışın parçalara ayrılması halinde farklı yatırımcı gruplarının sürece dahil olabileceği görüşünde. Bu yöntemin, hem yatırımcı çeşitliliğini artırabileceği hem de farklı ülkelerdeki onay süreçlerini daha yönetilebilir kılabileceği değerlendiriliyor.

Henüz bağlayıcı bir karar alınmış değil. Sürecin, potansiyel alıcılarla yürütülen temasların ardından netleşmesi bekleniyor. CK Hutchison, konuya ilişkin kamuoyuna yönelik resmi bir açıklama yapmadı.

Olası satış, küresel deniz taşımacılığı ve lojistik sektöründe varlık dağılımını etkileyecek önemli bir gelişme olarak izleniyor.