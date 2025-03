Class CNC, işbirlikleri ile savunma sanayisine güç katıyor

Takip Et

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’da başta savunma, havacılık sanayisi olmak üzere otomotiv, makine ve kalıp sanayinde kullanılan makinelerin ithalat, ihracat ve satışını yapan Class CNC, 5 farklı lokasyondaki ekipleri ve servis hizmeti ile üreticilerin taleplerine çözüm sunmaya devam ederken yeni işbirlikleri ile de güçlenmeyi sürdürüyor. Herkesin üretebileceği standart makinelerden ziyade Türkiye ekonomisindeki üretime katma değer kazandıracak makinelerin ithalatını yapıp üretime dahil ettiklerini belirten Class CNC Kurucu Ortağı Özlem Akıncı, “Us Wheleer, Starvision, Belotti ve Zayer markalarının tek yetkili satıcısı olarak yolumuza devam ederken 2025 itibarıyla da İspanya’nın önemli üreticilerinden CMZ torna makinelerinin distribütörlüğünü üstlendik. Ayrıca geçen sene de dünyanın en büyük hacimli torna tezgahı üreticisi olarak görülen İspanyol Gurutzpe ile de bir anlaşma yapmıştık. Şu anda 6 markanın ithalatçısı konumundayız. Şirket olarak kuruluşumuzdan beri aynı prensipteyiz ve iç piyasadaki talebi yerli imkanlarla doldurabileceğimiz makinelerin ithalatını gerçekleştirmemeye özen gösteriyoruz” dedi.

Akıncı, ülkemizdeki endüstrilerin gelişmesine ve operasyondaki verimliliğe katkı sunacak, katma değeri artıracak yenilikçi, ileri düzey teknoloji ile standartlara uygun ürünlerin ithalatını yaptıklarını vurguladı.

“Yedek parça stokumuzu güncel tutuyoruz”

Yeni markalarla yapılan işbirliklerinin paralelinde operasyonlarının da her geçen gün geliştiğini vurgulayan Akıncı, “Bursa’daki merkezimizin yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Eskişehir’de ekiplerimiz bulunuyor. Bursa’daki merkezimiz şu anda hacmimizi karşılamadığı için yakın zamanda farklı bir lokasyona taşınacağız. Bu lokasyonumuzda aynı zamanda bir showroom da kurmak istiyoruz. Ayrıca ekibimiz de her geçen gün genişliyor. Her personelimizin saha konusunda güncel bilgilere sahip olması için gereken eğitimlere katılmasını önemsiyor ve bu alandaki personel yatırımlarına sürekli devam ediyoruz. Bazı alanlarda da eğitimle kendi yetkin personelimizi yetiştirip sektördeki bu açığın kapanmasına katkı sunuyoruz” dedi.

Ticaretini yaptıkları makinelerin kalitesi kadar hizmet ve teknik destek konusunu da önemsediklerini söyleyen Özlem Akıncı, “Özellikle aşınan ve hareketli olan parçalar konusunda yedek parça stokumuzu güncel tutmaya özen gösteriyoruz. Servis ekibimizin eğitimlerine ve güncel teknolojiye uyum sağlaması konusunda sürekli çalışıyoruz. Kurulum ekipmanlarımızın da gerekli sertifikalara haiz ve son teknoloji ürünler olmasına dikkat ediyoruz” diye konuştu.

“Yatırım alışkanlıkları değişti”

Sanayide üreticinin yatırım alışkanlığının da son dönemde değiştiğini söyleyen Özlem Akıncı, “Eskiden bir makine alıp her işi onda yapmak isteyen üreticilerde, yapılan işin niteliğine uygun makine yatırımı eğilimi oldukça arttı. Bunun yanı sıra bazı uluslararası yaptırımların paralelelinde ülkemizin savunma sanayisi gibi birçok konuda üretim yetkinliğinin de artması bu alandaki yatırımların ivmelenmesini ve paralelinde makine tarafının hareketlenmesini sağladı” ifadelerini kullandı.

Class CNC olarak iç pazardaki makine ticaretinin yanı sıra hizmet ihracatına da başladıklarını belirten Akıncı, “Özellikle yakın coğrafyalardaki ülkelere güçlü teknik ekibimiz ile hizmet ihracatı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bu alandaki gelişimimizi hızlandırmak adına yurt dışında da bir şirket kurduk. Marka bilinirliğimiz için de iç pazarda İzmir ve Konya fuarlarında yer alırken, yurtdışında da Tayvan ve Fransa’daki fuarlarda olacağız” diye konuştu.