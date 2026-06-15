Clean Energy, ORC sistem bileşenlerinde üretim giderlerini düşürdü

Kaliforniya merkezli enerji şirketi CETY, 2025 yılında başlattığı üretim girişiminin meyvelerini toplayarak gelişmiş ORC sistem bileşenlerinin tasarım ve imalat aşamalarında başarıya ulaştığını açı. Yapılan resmi açıklamaya göre, geliştirilen yeni üretim yapısı sayesinde kritik sistem parçalarının maliyetleri aşağı çekilirken, imalat süreçlerinde yüksek ölçeklenebilirlik sağlandı. Bu stratejik adım, şirketin patentli manyetik yataklı ORC atık ısı geri kazanım teknolojisinin pazardaki ticari rekabet gücünü doğrudan artırıyor.

Atık ısı enerjisinde ticari rekabet dönemi

Motorlardan ve ağır sanayi fabrikalarından yayılan atık ısıyı yakalayarak sıfır emisyonlu elektriğe dönüştüren ORC sistemleri, yüksek başlangıç yatırım maliyetleri nedeniyle geçmişte yavaş bir adaptasyon süreci geçiriyordu. Bileşen tedarikinde yaşanan bu maliyet düşüşü; biyokütle tesisleri, endüstriyel üretim hatları, veri merkezleri ve petrol-gaz operasyonları gibi geniş bir yelpazede temiz enerjiye geçişi finansal olarak daha cazip hale getiriyor. Üretim esnekliğinin artmasıyla birlikte, küresel pazardan gelen anlık sistem taleplerine çok daha hızlı yanıt verilmesi planlanıyor.

Borsada ve regülasyon sürecinde güncel durum

Nasdaq borsasında ‘CETY’ koduyla işlem gören şirket, üretimdeki bu maliyet başarısının yanı sıra eş zamanlı olarak Vermont'taki 2.2 MW'lık Lyndon Yenilenebilir Gaz Projesi için de kritik regülasyon onaylarını almaya devam ediyor. Finans analizlerinde, şirketin üretim verimliliğindeki bu artışın uzun vadeli bilançolara ve brüt kar marjlarına pozitif yansıyacağı öngörülürken; yatırımcıların tedarik zinciri optimizasyonunun operasyonel kârlılığa olan net etkilerini yakından izlediği görülüyor.