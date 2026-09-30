Cloud 34, yenilenen menüsü ve canlı müzik programıyla yeni sezonda misafirlerini ağırlıyor

İstanbul’da sosyal hayatın nabzının attığı Bomonti’de yer alan Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center’ın 34. katındaki Cloud 34, yeni sezonu şehrin 360 derece manzarası eşliğinde karşılıyor. Gün batımından gecenin ilerleyen saatlerine uzanan Cloud 34 deneyiminin merkezinde, Japon mutfağından ilham alan yalın lezzetler ve Uzak Doğu’nun farklı tatlarını çağdaş yorumlarla ele alan bir menü bulunuyor. Yenilenen menü, tabaktan kadehe her ayrıntısıyla mekânın manzarasını ve atmosferini tamamlıyor.

Menüde somon tataki külahları, tempura karides ve kimchi bao gibi paylaşımlı seçeneklerin yanı sıra Seoul usulü dana tartar, dana kaburga gyoza, ev yapımı udon ile hazırlanan tavuklu udon noodle ve susamlı tava somon yer alıyor. Sashimi, nigiri ve roll çeşitleri menünün Japon mutfağından beslenen yönünü tamamlarken; matcha ve beyaz çikolata küresi ile yuzu aroması ve vişne sosuyla sunulan Uzak Doğu dondurması tatlı seçenekleri arasında öne çıkıyor. İmza içecek seçkisinde ise şeftali ve çarkıfelek aromalarıyla Cheeky, tiramisu yorumuyla Tiramisu Dream, limon ve cheesecake notalarıyla mekânın adından ilham alan Cloud ile yeşil çay ve salatalık notalarıyla Forsaken yer alıyor.

Müzikseverlerin ilgi gösterdiği Cloud 34 canlı müzik geceleri, yeni sezonda yeniden başlıyor. Brenda Berin 30 Eylül’de, Son De Kuba 14 Ekim’de, Sattas 16 Ekim’de, Erdem Özkan 21 Ekim’de ve Ebru Selvikavak 4 Kasım’da sahne alacak. Program, yıl sonuna kadar sanatçıların farklı tarihlerdeki performanslarıyla sürecek.