Cloudone, Çin-Türkiye yapay zekâ iş birliği için Pekin’de stratejik anlaşma imzaladı

Pekin Uluslararası Bilim ve Teknoloji İş Birliği Merkezi ile Zhongguancun Dongsheng Teknoloji Parkı tarafından, AI Origin Community'de düzenlenen "Türkiye'ye Açılmak: Çin-Türkiye Yapay Zekâ Endüstri Diyaloğu" etkinliği kapsamında Cloudone ile Zhongguancun Dongsheng Teknoloji Parkı arasında stratejik iş birliği anlaşması imzalandı. İmza töreni, Pekin Uluslararası Bilim ve Teknoloji İş Birliği Merkezi Başkan Yardımcısı Zheng Zhiming ile ATA Grup Yönetim Kurulu Başkanı, TFI TAB Gıda Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Korhan Kurdoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Taraflar; yapay zekâ odaklı projeler, girişimci destekleri, ortak programlar ve pilot uygulamalar konularında birlikte çalışacak. İş birliği, yalnızca Çinli teknoloji şirketlerinin Türkiye pazarına açılmasını değil, Türkiye'de geliştirilen ihtiyaç ve çözümlerin de Çin'in güçlü inovasyon ekosistemiyle buluşturulmasını hedefleyen çift yönlü bir model üzerine kuruldu.

Üç alanda ortak çalışma yürütülecek

Anlaşma kapsamında öncelikli olarak üç alanda ortak çalışmalar gerçekleştirilecek. İlk olarak, Türkiye ve Çin pazarına açılmak isteyen girişimlere yönelik karşılıklı kuluçka programları oluşturularak şirketlere, ev sahibi ülkede 3 ila 6 ay süreyle ofis alanı ve operasyonel destek sağlanacak.

İkinci olarak taraflar; hackathonlar, girişimcilik yarışmaları, konferanslar ve sektörel etkinliklerde ortak organizasyonlar düzenleyerek girişimcilerin uluslararası ekosistemlere erişimini destekleyecek. Cloudone hackathonları ile

Dongsheng Cup Uluslararası Girişimcilik Yarışması gibi programlarda ortak çalışmalar yürütülmesi de planlanıyor.

İş birliğinin üçüncü ayağını ise her iki ekosistemde faaliyet gösteren olgun teknoloji şirketlerinin bir araya getirilmesi oluşturuyor. Bu kapsamda şirketler arasında yatırım, finansman, teknoloji geliştirme ve pazara giriş süreçlerine yönelik yeni iş birlikleri teşvik edilecek.

Korhan Kurdoğlu’ndan yapay zekâ vurgusu

Korhan Kurdoğlu, yapay zekâ ve dijital dönüşümün gıda, hızlı servis restoranları ve büyük ölçekli operasyonlar açısından giderek daha stratejik bir önem kazandığını; yapay zekânın destekleyici bir araç olmanın ötesinde sektörün geleceğini şekillendirecek temel dönüşüm başlıklarından biri olduğunu vurguladı.

Furkan Ünal: Küresel yapılanma yeni fırsatlar sunuyor

ATA Grubu Grup CFO’su Furkan Ünal, grubun farklı sektörlere yayılan iş yapısı ve uluslararası tecrübesinin teknoloji odaklı yeni iş birlikleri için güçlü bir altyapı sunduğunu; yapay zekânın grup şirketleri için verimliliğin ötesinde yeni büyüme alanları ve yatırım fırsatları anlamına geldiğini, Cloudone’ın da bu vizyonu destekleyen önemli bir platform olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Mustafa Ergen: Gerçek iş problemleriyle buluşan girişimler büyür

Cloudone Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ergen: “Sürdürülebilir inovasyon, yapay zekâ girişimlerinin gerçek kullanıcılar ve gerçek iş problemleriyle buluşmasıyla mümkün olur. Cloudone olarak amacımız, girişimcilerin fikirlerini hızla doğrulayıp küresel ölçekte büyütebilecekleri bir platform oluşturmak; bu iş birliği de bu vizyonun somut bir adımıdır.”

Ata Bridge iki ülke arasında aktif rol üstlenecek

Ata Bridge Çin İcra Direktörü Ahmet Faruk Işık, Çin’de Ata Holding’i temsil eden Ata Bridge’in ekosistemi Çinli teknoloji şirketleri, girişimciler ve yatırımcılarla buluşturduğunu; Cloudone üzerinden çift yönlü teknoloji ve pazar geliştirme süreçlerinde aktif rol üstleneceğini ifade etti.

Çinli teknoloji şirketleriyle yeni iş birlikleri masaya yatırıldı

2026 Teknoloji Diplomasisi Serisi kapsamında gerçekleştirilen ve yatırım kuruluşlarını, üniversiteleri, araştırma merkezlerini ve yapay zekâ şirketlerini bir araya getiren etkinlikte restoran teknolojileri, akıllı operasyon sistemleri ve lojistik alanlarında faaliyet gösteren Çinli şirketler Türk heyetiyle bir araya geldi. JD Technology Group ile Yum China, McDonald's China ve Burger King gibi markalarla çalışan Aoqiwei Information Technology'nin çözümleri değerlendirilirken, Türkiye'de hayata geçirilebilecek pilot uygulamalar ile Orta Doğu ve Avrupa pazarlarına yönelik iş birliği fırsatları ele alındı.

Önümüzdeki dönemde taraflar arasında ortak hackathonlar, girişimci eşleştirme programları ve pilot uygulamaların hayata geçirilmesi planlanıyor. Cloudone, geliştirdiği bu iş birliği modeliyle Türkiye ve Çin arasında teknoloji girişimciliğini destekleyen, sürdürülebilir ve uzun vadeli bir inovasyon köprüsü oluşturmayı hedefliyor.