CMA CGM, Bollore'ye 5 milyar Euro teklif etti

15 bin çalışanı olan Bollore, geçen yıl 7 milyar Euro’dan fazla gelir bildirmişti. CMA CGM’nin satın alma teklifi Bollore'un hisselerini yükseltti. Bollore yaptığı açıklamada, 8 Mayıs'a kadar CMA CGM ile özel görüşmelere başlamayı kabul ettiğini söyledi. Şirket yetkilileri, başarılı bir işlemin, geri alım programı için teklif fiyatını hisse başına 25 euro cent artıracağını ifade etti.

CMA CGM, diğer denizcilik devi şirketler gibi pandemi döneminde artan navlunla tarihi karlılıklara imza atmıştı. Şirket, küresel rakipleri gibi bu kazançlarını lojistik sektöründe genişleyerek değerlendiriyor. CMA CGM son olarak havayolu taşımacılığı firması kurmuştu.

Milyarder Vincent Bollore'nin ailesi tarafından yönetilen Bollore, Bollore Africa Logistics işini geçen yıl 5,7 milyar avroya nakliye şirketi MSC Group'a satmıştı.

Bollore ayrıca ödemeli TV grubu Canal Plus'a ev sahipliği yapan Fransız medya devi Vivendi'nin (VIV.PA) en büyük hissedarı ve Universal Music Group'ta (UMG.AS) yüzde 18 hisseye sahip.