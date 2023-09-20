CNR Millagro Fuarı, Rostov’da açıldı

CNR Holding, uluslararası fuarcılık politikasını bu yıl Rusya’ya taşıdı. Afrika kıtasında fuarlarını organize etmeye devam eden CNR’ın Rusya’daki ilk fuarı CNR Millagro oldu. Fuara Rus firmaların da yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.

Tarım makineleri ithalatında yaklaşık 4 milyar dolarlık bir bütçe ile önde gelen Rusya, tarım üretiminin modernize edilmesi ve verimliliğinin artırılması için CNR Millagro fuarına önem veriyor. Rusya hükümeti tarafından da desteklenen ve açılışı Rostov Bölgesi Ekonomi Bakanı Papushenko Maksim Valeryevich tarafından gerçekleşen fuarın, Rus tarım sektörünün bu alandaki makine ve donanım ihtiyacını karşılayacağı bildirildi.

Fuar; CNR Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhan Erem, Tarım Bakan Yardımcısı Tolmosova Elena Aleksandrovna ve Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu’nun da açılış konuşmaları ile devam etti.

Rostov’un bir liman kenti olması, tahıl üretiminde çok ciddi potansiyel taşıması, gelişmiş ulaşım olanakları ve sanayisinin gelişime açık olmasının Türkiye için önemli ihracat potansiyeli taşıdığı aktarıldı.

22 Eylül’e kadar açık olan fuarda, tarım makineleri, yem makineleri, sulama sistemleri, tarım teknolojileri, gübreleme ekipmanları, değirmen makineleri, unlu mamul makineleri, buğday öğütme ve eleme makineleri gibi ürünler sergilenecek.