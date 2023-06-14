Coats, iplikte katma değeri yüksek teknolojiyle yakaladı

Esra Özarfat

BURSA - Otomotiv endüstrisinden spora, tekstilden tıbba kadar farklı sektörler için iplik üreten Coats, iplikteki uzmanlığını teknik tekstil içeren, yeni nesil ürünlere aktardı. Çin ve Amerika’dan sonra üçüncü inovasyon merkezi Bursa’da olan Coats, geleneksel iplik üreticisi kimliğinden sıyrılarak son 15 yılda inovasyon odaklı teknoloji üreten firma haline geldi. Konfeksiyona yönelik iplik üretimi, performans ürünleri ve ayakkabı sektörlerinde derinleşerek büyüdüklerini belirten Teknik İplikler ve İnovasyon Müdürü Fatih Çetin, Coats’ın globalde yüksek teknoloji üreten şirketleri satın alma yoluyla ileri teknoloji ve inovasyon alanında büyümeye odaklandığını söyledi.

Çetin, “Ayakkabı komponentlerinde pazar lideri haline geldik. Ayrıca konvansiyonel moda ve teknik tekstiller alanında derinleşerek büyüyoruz. Bursa inovasyon merkezi olarak hem teknik tekstiller hem de konvansiyonel üretimde etkiniz. Pazar beklentilerine göre geliştirmeler yaparak özel çözümler sunuyoruz. Test süreçleri, sertifikasyon, ürün validasyonları, dokümantasyonu tamamladıktan sonra global ürün lansmanını yaparak Coats’ın global know how havuzuna gönderiyoruz. Ardından ticarileşiyor” dedi.

Sürdürülebilir ipliklerde iddialı

Karbondan aramid, cam veya bazalt elyaflara kadar pek çok farklı ana malzemeden yüksek teknoloji ürünler ürettiklerine işaret erden Fatih Çetin, ürünlerinin fiber optik kablolardan, profesyonel sporcu ayakkabılarına kadar pek çok alanda kullanıldığına vurgu yaptı. Çetin, Coats olarak tekstilde ‘yanmazlık’ konusunu ileri boyuta taşıyarak geliştirdikleri inovatif ürünlerle itfaiyecilerin, endüstriyel çalışanların ve askeri çarpışma personelinin korunması için 500 dereceleri aşan sıcaklıklarda dahi koruma sağlayan yüksek teknoloji ürünler ürettiklerini söyledi. Fatih Çetin, sektörlerden gelen talepler ve kullanım alanlarına göre Ar-Ge çalışmalarının şekillendiğini aktardı.

Çetin, sürdürülebilir iplikler alanında da önemli yol kat ettiklerini aktardı. Tekstilin yanı sıra otomotiv endüstrisinde de büyüdüklerine vurgu yapan Fatih Çetin, Bursa’da 800 metrekarelik alanda 20 kişilik Ar-Ge ekibi ile yeni teknolojiler üzerine çalıştıklarını, ayrıca üniversitelerle de işbirliklerini geliştirerek patent sayılarını her geçen yıl artırdıklarını anlattı. Çetin, ihracat kilogram değerinin 30 doları aştığını ifade etti.