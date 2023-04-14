Çobantur Boltas’tan isim değişikliği

Kuruluşu 1978 yılına dayanan, Türkiye ve Almanya merkezli lojistik şirketi Çobantur Boltas, küreselleşme hedefleri kapsamında isim değişikliğine gitti.

Geçen yılın son çeyreğinde geleceğe yönelik stratejilerini belirleyen şirket, yoluna ‘Boltas’ markasıyla devam etme kararı aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Boltas CEO’su Selman Çoban, “Bu sadece isim ve logo düzenlemesinin olduğu kozmetik bir değişim değil. Globalleşme hamlemizin önemli bir parçası. Bu yolculuğa Boltas markasıyla devam ederek köklü geçmişimize de sahip çıkıyoruz.” dedi.

15 başlıktan oluşan stratejik yol haritası belirlediklerini, bu değişimin en önemli adımlardan biri olduğunu söyleyen Çoban, “İleri teknolojik altyapımız, doğa dostu ve global lojistik çözümlerimizle, en iyi müşteri deneyimini sunmaya Boltas olarak devam edeceğiz.” diye konuştu.

Hali hazırda Türkiye, Almanya, İtalya, Fransa ve Romanya’da ofisleri, çalışanları, operasyonları ve yatırımları bulunan Boltas, orta vadede Uzak Doğu ve ABD yatırımlarını hayata geçirmeyi planlıyor.