Çobantur Logistics, yerli ERP ile CIS bölgesinde rekabeti şekillendiriyor

Türkiye’nin coğrafi konumu bir ticaret koridoru haline gelme konusunda önemli avantaj sunarken, yeni vergi düzenlemesi ile bu alanda uluslararası rekabetçi bir “transit ticaret merkezi”nin oluşturulması amaçlanıyor.

Kısa süre önce Cumhurbaşkanlığınca kamuoyuna duyurulan paket kapsamında İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet gösteren şirketlerin transit ticaretten elde ettiği kazançlar için kurumlar vergisi indiriminin yüzde 50’den yüzde 100’e çıkarılması planlanıyor.

Yarım asra yaklaşan tecrübesiyle Avrupa’dan Türkiye’ye ve Türkiye’den Orta Doğu ülkelerine parsiyel (LTL) ve komple (FTL) taşımacılık yapan Çobantur Logistics, kurduğu kesintisiz iletişim ağı ile süreçleri anlık olarak yönetiyor.

Transit ticaret operasyonlarında bilgi akışını hızlandırarak zaman ve maliyet kaybını minimize eden şirket, çok ülkeli operasyonları tek merkezden koordine ederek müşterilerine rekabet avantajı sağlıyor.

“Tedarik zincirindeki kopma ve maliyetler belirsizlik yaratıyor”

Son dönemde dünya genelinde yaşanan gelişmelerin birçok sektör üzerinde baskı yarattığını ifade eden Çobantur Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Çobanoğlu şöyle konuştu:

"Taşımacılık işini motorlu taşıtlar kullanarak icra ediyoruz. Bu taşıtların tüm ihtiyaçları petrol ürünlerine bağımlı. Savaş nedeniyle artan petrol fiyatları veya burada sürecek dengesizlikler hem maliyetlerimizi etkiliyor hem de belirsizlik yaratıyor.

Taşıtlarda kullandığımız yakıt; yağ, lastik ve birçok yan ürünün maliyetini artırıyor. Bu durumda da uzun vadeli hizmet fiyatlandırması mümkün olmuyor. Tüm bu gelişmelerin hizmet ürettiğimiz üretim sektörünü de etkileyeceğini görüyoruz.

Tedarik zincirindeki kopma ve maliyetler belirsizlik yaratıyor. Bu durumda üreticiler üretimi daraltıyor ve bu durum bize talepte daralma olarak yansıyor."

Dijital altyapıyla yükün rotasından gümrükleme süreçlerine kadar her adımını optimize ediyor

Sektördeki maliyet baskısı ve belirsizlikleri sadece operasyonel kaslarla değil, dijital yetkinlikle aştıklarını vurgulayan Çobanoğlu, şunları söyledi:

“2026 yılı için odak noktamıza aldığımız yerli ERP entegrasyonu, özellikle CIS (Bağımsız Devletler Topluluğu) bölgesindeki zorlu operasyonlarımızı standardize etmemizi sağlıyor. Bu dijital altyapı sayesinde, yükün rotasından gümrükleme süreçlerine kadar her adımı gerçek zamanlı verilerle optimize ederek operasyonel maliyetlerimizde ciddi bir avantaj yakalıyoruz.

Yarım asra yaklaşan tecrübemizi; İtalya, Romanya ve İspanya’daki ofislerimizin yanı sıra teknoloji yatırımlarıyla destekleyerek geleceğin lojistik ekosistemini inşa ediyoruz.

Amacımız sadece bir noktadan diğerine ürün taşımak değil; yerli yazılım gücümüzle küresel rekabette Türkiye’yi ve markamızı bir teknoloji üssü olarak konumlandırmak. Bu vizyon, transit ticaretin yeni kurallarıyla birleştiğinde müşterilerimize sunduğumuz hız ve karlılığı en üst seviyeye taşıyor.”

“Çok ülkeli operasyonları tek merkezden koordine ederek müşterilerimize gerçek bir rekabet avantajı sağlıyoruz”

Transit ticaretten elde edilen kazançlar için getirilecek kurumlar vergisi indiriminin sektör adına mutluluk verici olduğunu söyleyen Çobanoğlu, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Transit ticaret, fiziksel akıştan çok operasyonel akışın yönetilmesini ifade ediyor. Ürün Türkiye’ye girmeden el değiştirirken; doğru zamanlama, doğru yönlendirme ve doğru bilgi akışı ile rekabet avantajını öne çıkarıyor. Çobantur Logistics olarak tam da bu noktada fark yaratıyoruz.

Avrupa, Türkiye ve Orta Doğu arasında kurduğumuz kesintisiz iletişim ağı ile süreçleri anlık yönetiyoruz Transit ticaret operasyonlarında bilgi akışını hızlandırarak zaman ve maliyet kaybını minimize ediyoruz. Çok ülkeli operasyonları tek merkezden koordine ederek müşterilerimize gerçek bir rekabet avantajı sağlıyoruz.

Yeni vergi düzenlemesi, doğru operasyonla birleştiğinde daha düşük maliyet, daha hızlı ticaret akışı ve daha yüksek kârlılık anlamına geliyor. Biz bu süreci sadece takip etmiyoruz; altyapımız, iletişim gücümüz ve operasyonel refleksimizle aktif olarak yönetiyoruz. Çünkü bugün lojistikte değer yaratan şey ürünü taşımak değil, ticareti doğru yönetmek."