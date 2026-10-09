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Coca-Cola, Costa Coffee’yi satmak için yeniden harekete geçiyor

Coca-Cola’nın, İngiliz kahve zinciri Costa Coffee’yi elden çıkarmak için yeniden harekete geçmek istediği bildirildi. Şirket, özel sermaye yatırım şirketlerinden gelen tekliflerin beklentilerin altında kalması nedeniyle yılın başlarında satış planlarını durdurmuştu.

Haber Merkezi
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Coca-Cola, Costa Coffee’yi satmak için yeniden harekete geçiyor
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ABD merkezli içecek devi Coca-Cola'nın, İngiliz kahve zinciri Costa Coffee'yi elden çıkarmak için yeniden harekete geçmek istediği bildirildi.

Semafor'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre şirket, yılın başlarında başarısızlıkla sonuçlanan satış girişiminin ardından Costa Coffee'yi satma seçeneklerini değerlendiriyor.

Satış teklifleri beklentilerin altında kalmıştı

Financial Times'ın ocak ayında yayımladığı habere göre Coca-Cola, özel sermaye yatırım şirketlerinden gelen tekliflerin beklentilerin altında kalması nedeniyle Costa Coffee'nin satışına yönelik planlarını durdurmuştu.

Semafor'un haberinde, en az bir stratejik alıcının Costa Coffee'yi satın alma olasılığını değerlendirdiği, ancak değerleme ve stratejik uyumla ilgili sorunlar nedeniyle işlemden vazgeçtiği belirtildi.

Coca-Cola, Costa Coffee'yi 2018'de satın almıştı

Coca-Cola, daha sağlıklı içecek seçeneklerine yönelik faaliyetlerini genişletme stratejisi kapsamında Costa Coffee'yi 2018 yılında 5,1 milyar dolara satın almıştı.

Satın alma, şirketin geleneksel içecek faaliyetlerinin ötesine geçme hedefinin bir parçası olarak gerçekleştirilmişti.

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