Coca-Cola dev tesisini kapattı, 175 kişinin işine son verilecek

Dünyanın en büyük içecek devi Coca-Cola, ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Northampton şişeleme tesisini kapatma kararı aldığını duyurdu.

Uzun süredir kapanması planlanan tesiste çalışan 175 kişinin işine ise son verilecek.

Massachusetts eyaletinin toplu işten çıkarma bildirim sistemi (WARN) kayıtlarına göre Coca-Cola, 15 Haziran'da resmi bildirimi gerçekleştirdi.

İşten çıkarmalar 15 Ağustos ve 30 Kasım 2026 tarihlerinde iki aşamada gerçekleştirilecek.

Northampton tesisinde Coca-Cola'nın gazsız içecekleri arasında yer alan Minute Maid ve Powerade gibi ürünlerin şişelemesini yapıyordu.

Şirket, Northampton tesisinin kapatılacağını ilk kez 2021 yılında açıklamış ve kapanışın 2023'te gerçekleşeceğini belirtmişti. Fakat süreç ertelenmişti.

Coca-Cola, tesis kapanışlarının değişen tüketici taleplerine uyum sağlamak ve üretim ağını yeniden yapılandırmak amacıyla yürüttüğü "varlık optimizasyonu" stratejisinin bir parçası olduğunu açıkladı.

Şirket ayrıca etkilenen çalışanların yeni iş imkanlarına yönlendirilmesi için eyalet yetkilileriyle iş birliği gerçekleştirdiğini ifade etti.