Coca-Cola hisselerine iyimser bakış: Wall Street hedefleri yukarı çekti

Wall Street'in önde gelen yatırım bankaları ve aracı kurumları, üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından Coca-Cola Co. hisseleri için hedef fiyatlarını ve yatırım tavsiyelerini güncelledi.

Wells Fargo, Coca-Cola hisseleri için 'Overweight' notunu korurken, hedef fiyatını 75,00 dolardan 79,00 dolara yükseltti.

Benzer şekilde, BofA Global Research hedef fiyatını 78,00 dolardan 80,00 dolara, RBC ise 76,00 dolardan 78,00 dolara çıkardı.

UBS ve Evercore ISI, Coca-Cola için hedef fiyatlarını 80,00 dolardan 82,00 dolara ve 78,00 dolardan 82,00 dolara revize etti.

Deutsche Bank hedef fiyatını 81,00 dolardan 82,00 dolara yükseltirken, TD Cowen 75,00 dolardan 80,00 dolara ve Jefferies 83,00 dolardan 84,00 dolara çıkardı.