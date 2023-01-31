Coca Cola İçecek'e yeni CEO

Coca Cola İçecek, Kamuyu Aydınlat Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Karim Yahi’nin 1 Mart 2023 tarihi itibarıyla İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, 1 Eylül itibarıyla da İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak atandığını duyurdu.

KAP’a yapılan açıklamaya göre Karim Yahi, 1 Mart 2023'ten itibaren CCI İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanacak, etkin ve sorunsuz bir geçiş dönemi sağlamak amacıyla CCI CEO'su Burak Başarır, 1 Eylül 2023 tarihine kadar görevine devam edecek, bu tarih itibarıyla Karim Yahi CEO'luk görevini devralacak.

Aynı tarihten geçerli olmak suretiyle Burak Başarır, 19 ülkede ve 7 farklı sektörde faaliyet gösteren AG Anadolu Holding A.Ş. (Anadolu Grubu) İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak yeni görevine başlayacak.

CCI'ya 1998 yılında katılan Burak Başarır, finans ve satış fonksiyonlarda giderek artan yönetsel sorumluluklar üstlendi. Mali İşler Direktörü (CFO) ve Türkiye Bölge Başkanlığı da dahil olmak üzere bir dizi üst düzey yöneticilik görevinin ardından Ocak 2014'te CCI'da İcra Kurulu Başkanı olarak atandı.

The Coca-Cola Company'de (TCCC) farklı coğrafyalarda çeşitli pozisyonlarda yaklaşık 18 yıl görev alan Karim Yahi ise, şu anda TCCC bağlı ortaklığı olan gıda şirketi fairlife LLC'de Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO) olarak görev yapıyor. Yahi, Fransa, Türkiye, Almanya, Latin Amerika ve ABD'yi kapsayan farklı ülkelerde strateji, iş geliştirme, finans, birleşme ve satın almalar gibi farklı alanlarda artan yönetim sorumlulukları üstlendi.