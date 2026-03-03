Coca Cola İçecek'te üst yönetim değişikliği

Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) tarafından 3 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Üst Yönetim Değişikliği hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada CCI Yönetim Kurulu'nun, bugün yaptığı toplantıda, Eylül 2023’ten bu yana CCI’ın CEO’su olarak görev yapan Sayın Karim Yahi'nin yerine, halihazırda CCI’ın Ülke Operasyonları İcra Kurulu Üyesi olan Sn. Ahmet Kürşad Ertin'in seçilmesine karar verdiği belirtildi.

1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecek bu geçiş, Sn. Yahi'nin mevcut görevlerinden ayrılma ve Amerika Birleşik Devletleri’ne geri taşınma yönündeki kararı kapsamında gerçekleşecek.

Ahmet Kürşad Ertin kimdir?

Açıklamaya şu ifadelerle devam edildi:

“Sn. Karim Yahi CCI’ya 1 Mart 2023 tarihinde CCI İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak katıldı ve 1 Eylül 2023 tarihinde CEO’luk görevini devraldı. Sn. Yahi görev süresi boyunca Coca Cola Sistemi içerisindeki 22 yılı aşkın küresel deneyiminden yararlanarak CCI’ya önemli katkılar sağlamıştır.

Sn. Ahmet Kürşad Ertin, 1998 yılında müşteri ve ticari operasyonlar bölümünde CCI’ya katılmış ve Azerbaycan’ın Genel Müdürü olarak atanıp Bakü’ye gittiği 2009 yılına kadar çeşitli rollerde görev almıştır.

2010 yılında Türkiye’ye dönen Ertin, CCI Türkiye Geleneksel ve Dağıtım Kanalı Satış Direktörü olarak görev almış; ardından 2014 yılında Türkiye Satış Direktörü olarak atanmıştır. 2015 yılında ise CCI Kazakistan’ın Genel Müdürü olarak Almatı’ya taşınmıştır.

Ertin 1 Ocak 2019’dan Aralık 2022’ye kadar CCI Pakistan’ın Genel Müdürü olarak ve Ocak 2023 – Aralık 2025 arasında Güney Asya ve Ortadoğu Bölge Direktörü olarak görev yaptı.

Ertin, Ocak 2025’ten itibaren Ülke Operasyonları İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Toplamda 25 yılı aşkın deneyime sahip Ertin, Ankara Hacettepe Üniversitesi’nden Ekonomi lisans derecesine sahiptir.”