Coca-Cola İçecek’ten 1 milyar dolarlık borçlanma planı: SPK'ya başvurdu

Coca-Cola İçecek Yönetim Kurulu’nun 14 Ağustos 2026 tarihli kararı doğrultusunda, yurt dışında yerleşik yatırımcılara yönelik bir veya birden fazla borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Plan kapsamında tahvil, finansman bonosu veya benzeri borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara sunulması planlanıyor. Söz konusu ihraçların toplam tutarı ise azami 1 milyar dolar veya muadili yabancı para olarak belirlendi.

Faiz oranları piyasa koşullarına göre belirlenecek

Planlanan borçlanma araçlarının faiz oranlarının, ihraçların gerçekleştirileceği dönemdeki piyasa koşulları doğrultusunda sabit ve/veya değişken olarak belirlenmesi öngörülüyor.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından ayrıca, ihraçların koşullarının belirlenmesi, dağıtım ve tahsis işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile satışların tamamlanması dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yürütülmesi konusunda üst yönetime yetki verildi.

SPK’ya resmi başvuru yapıldı

Coca-Cola İçecek, yurt dışında gerçekleştirilmesi planlanan borçlanma aracı ihraçları için gerekli onayın alınması amacıyla 14 Ağustos 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu.

İhraçların, şirketin mevcut borçlarının refinansmanı ile işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanında kullanılması planlanıyor. Söz konusu ihraçların toplam tutarı, yapılacak işlemlerin kapsamına bağlı olarak azami 1 milyar dolar veya muadili yabancı para seviyesinde olacak.

KAP açıklamasında şu bilgilere yer verildi

Yurt Dışı Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve SPK Başvurusu

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 2026-08-14

İhraç Tavanı Tutarı : 1000000000

Para Birimi : USD

İhraç Tavanı Kıymet Türü : Borçlanma Aracı

Satış Türü : Yurtdışı Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı : Yurt Dışı

SPK Başvuru Tarihi : 2026-08-14

Ek Açıklamalar

Şirketimiz, önümüzdeki dönemde borç refinansmanı ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla uzun vadeli borçlanma araçlarının kullanılması konusunu değerlendirmektedir. Bu amaçla, Şirketimiz Yönetim Kurulu, 14 Ağustos 2026 tarihinde aldığı karar ile Şirketimiz tarafından yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarında azami 1,000,000,000 (bir milyar) ABD Doları veya muadili yabancı para ihraç tavanı içinde kalmak suretiyle, tahvil, finansman bonosu veya benzeri türden borçlanma aracının halka arz edilmeksizin tahsisli satışına ve/veya nitelikli yatırımcılara ihracını sağlamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer mercilere gerekli başvuruların yapılması, ihraca ilişkin tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsislerin belirlenmesi, satışların tamamlanması dahil gerekli bütün işlemlerin yapılması hususunda üst yönetime yetki vermiştir. Yönetim Kurulu Kararı'nın alınmasını takiben, yurt dışında yapılması planlanan tahvil ihracına ilişkin olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Seri VII, No: 128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve ilgili diğer mevzuat kapsamında onay alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 14 Ağustos 2026 tarihinde başvurulmuştur.