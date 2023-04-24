Coca-Cola İçecek’ten GES yatırımı

Coca-Cola İçecek (CCI), geçen yıl 22 Nisan Yeryüzü Günü'nde açıkladığı 2030 Sürdürülebilirlik Taahhütleri doğrultusunda çalışmaya devam ediyor. CCI, fabrikalarını yüzde 100 yenilenebilir enerji ile çalıştırma ve karbon nötr üretime geçme hedefi doğrultusunda, Türkiye'de bulunan Köyceğiz ve Isparta fabrikalarında güneş enerji santrali kurdu.

Santralin devreye alınmasıyla CCI, Isparta fabrikasında tüketiminin yüzde 36'sını kendi ürettiği elektriği kullanarak karşılamaya başladı.

Devreye alınacak güneş enerjisi santralleri ile fabrikanın elektrik tüketiminin Köyceğiz'de yüzde 25'i, Çorlu fabrikasına kurulacak olan rüzgar türbini ile yüzde 35'i yenilenebilir enerji yatırımlarıyla karşılanmış olacak.

Pakistan'da Haripur fabrikasında tüketimin yüzde 14'ü ve Multan fabrikasında ise tüketimin yüzde 12'si kurulan güneş enerjisi santrallerinden elde edilecek.

"Yenilenebilir enerji yatırımlarına devam edecek"

Konuya ilişkin açıklama yapan Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, bir önceki yıl 22 Nisan Dünya Günü'nde 2030 taahhütlerini açıkladıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti: “Taahhütlerimizin önemli bir başlığı ‘yenilenebilir enerji kullanımı’ üzerineydi. Daha yapacak çok işimiz olduğunun farkındayız ancak memnuniyetle söylemek isterim ki, birinci yılımız dolmadan bu alanda önemli adımlar attık. 2030 taahhütlerimize bizi bir adım daha yaklaştıran yatırımlarla en büyük iki operasyonlarımızdan olan Türkiye'nin toplam elektrik tüketiminin yüzde 13'ünü, Pakistan'ın tüketiminin ise yüzde 3'ünü ilk yıldan yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacağız. CCI, önümüzdeki dönemde de hız kesmeden yenilenebilir enerji yatırımlarına devam edecek."

Faaliyet gösterdiği 11 ülkede, 10 bin çalışanı ve 100 bine yakın kişiden oluşan dev ekosistemiyle 430 milyonluk bir nüfusa hizmet sunan CCI, gelecek için taşıdığı sorumluluğu 2030 Sürdürülebilirlik Taahhütleri ile ortaya koydu. CCI, 2030 yılına kadar tüm ambalajlarında en az yüzde 50 geri dönüştürülmüş plastik kullanmak, ambalaj toplama sistemleri kurmak, su verimliliğini yüzde 20 artırmak, su geri kazanımı projeleri yürütmek, tesislerinde yüzde 100 yenilenebilir elektriğe geçmek, karbon emisyonlarını yüzde 13 azaltmak, İnsan Hakları Politikası'na yüzde 100 uyum sağlamak, işte toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla kadın istihdamını artırmak ve sürdürülebilir kalkınma programları ile 3,5 milyon kişiye ulaşmak için harekete geçti.