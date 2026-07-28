Coca-Cola ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıkladı
Coca-Cola, 2026'nın ikinci çeyreğinde gelir ve kârıyla piyasa beklentilerinin üzerinde performans sergiledi. Şirket, güçlü talebin etkisiyle yıl sonuna ilişkin hisse başına kâr büyümesi beklentisini de yukarı yönlü revize etti.
Coca-Cola, 2026'nın ikinci çeyreğinde düzeltilmiş hisse başına 97 sent kâr açıkladı. Böylece şirket, Wall Street'in 93 sent seviyesindeki beklentisini geride bıraktı.
Şirketin geliri ise 13,38 milyar dolar ile analistlerin 13,16 milyar dolar seviyesindeki tahmininin üzerinde gerçekleşti.
Yıl sonu beklentisi yukarı çekildi
Coca-Cola, yılın tamamına ilişkin karşılaştırılabilir hisse başına kâr büyümesi beklentisini önceki yüzde 8-9 aralığından yüzde 9-10 aralığına yükseltti.
Şirket, ekonomik belirsizliklere rağmen özellikle yüksek gelir grubundaki tüketicilerin premium ürünlere yönelik talebinin güçlü kalmasının bu görünümü desteklediğini belirtti.
Fidye yazılımı saldırısının etkisi sınırlı kaldı
Coca-Cola, 17 Temmuz'da yüksek proteinli süt ürünleri markası Fairlife'ı hedef alan bir fidye yazılımı saldırısını kamuoyuna açıklamıştı.
Saldırı nedeniyle geçici olarak duran üretimin büyük ölçüde yeniden başladığı belirtilirken, kesintinin şirketin finansal sonuçları veya faaliyetleri üzerinde önemli bir etki yaratmasının beklenmediği ifade edildi.
Hisseler endeksin üzerinde performans gösterdi
Coca-Cola hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 19'un üzerinde değer kazanarak aynı dönemde yaklaşık yüzde 8 yükselen S&P 500 Endeksi'ni geride bıraktı.
Şirketin piyasa değeri ise yaklaşık 360 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.