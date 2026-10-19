Coca-Cola Türkiye “Mutfaktan Yarına” uzanan yolculukta genç kadın işletmecilerin yanında

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Kadınların üretim ve hizmet süreçlerinde önemli rol üstlendiği gastronomi sektöründe, 2025 yılı resmi verilerine göre işletmeci kadın oranı sadece %18,2. Bu oranın yükseltilmesi ise kadın işletmecilerin finansmana erişiminin artırılması ve işletme yönetimi becerilerinin geliştirilmesiyle mümkün.

Coca-Cola Türkiye, otel, restoran ve kafelerin dahil olduğu yeme-içme ekosistemiyle kurduğu bağdan aldığı güçle kadın işletmecilerin gelişimini desteklerken, sektörün büyümesine, yerel ekonomiye ve istihdama katkı sunuyor. Kız Kardeşim Projesi ile 2015’ten bu yana Türkiye’nin 81 ilinde 500 binden fazla kadına ulaşan Coca-Cola Türkiye, kadınların girişimcilik hayallerine eşlik edecek yeni bir projeye imza attı. Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) iş birliğiyle hayata geçirilen Mutfaktan Yarına Eğitim ve Destek Programı ile gastronomi sektöründe faaliyet gösteren kadın işletmecilerin ve kadın kooperatiflerinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, işletmelerin büyüme hedeflerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Eğitim ve hibe desteğinin bir araya getirildiği modelle, mutfaktaki emeğin sürdürülebilir işletmelere dönüşmesine katkı sunulacak.

MSA eğitimiyle işletmelerin gelişimi desteklenecek

Programın eğitim ayağını Mutfak Sanatları Akademisi (MSA) tarafından sunulan ücretsiz ve sertifikalı çevrim içi eğitim oluşturacak. Gastronomi işletmelerinin günlük ihtiyaçlarına ve büyüme hedeflerine odaklanılan eğitimde müşteri yönetimi, maliyet ve kârlılık, menü verimliliği, ekip ve operasyon yönetimi, kalite, müşteri deneyimi, dijital görünürlük ve yapay zekâ destekli araçlar ele alınacak.

18-30 yaş aralığındaki genç kadın işletmecilerin ve kadın kooperatiflerinin işletme yönetimi yetkinliklerini geliştirmeyi hedefleyen eğitim sonundaki değerlendirmeye göre sertifika almaya hak kazanan katılımcılar, diğer başvuru koşullarını da sağlamaları halinde hibe desteğine başvurabilecek.

25 kadın işletmeci ve kadın kooperatifine hibe desteği

Program kapsamında 18-30 yaş aralığındaki 25 kadın işletmeci ve kadın kooperatifi hibe desteğinden yararlanacak. Puanlamaya göre birinci olan işletme ya da kooperatif 1 milyon TL, ikinci 500 bin TL, üçüncü 300 bin TL hibe almaya hak kazanacak. İlk 3’ten sonra 25’inci katılımcıya kadar sıralanan 22 işletme ya da kooperatif ise 100 bin’er TL’lik hibe alacak.

Hibe başvuruları 20 Kasım 2026 tarihinde sona erecek. Başvuru ve değerlendirme süreçlerinin ardından nihai sonuçların 25 Aralık 2026 tarihinde duyurulması planlanıyor.

Sunerli: Kadınların yönetimindeki işletmelerin büyüme yolculuğuna güç katıyoruz

Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Gaye Narmanlı Sunerli, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlendirilmesini, gastronomi ekosisteminin gelişimine katkı sunan uzun vadeli bir yaklaşımın parçası olarak değerlendirdiklerini belirtti. Sunerli, şöyle devam etti:

“Türkiye’deki yeme-içme sektörüyle kurduğumuz güçlü ilişkiler sayesinde, işletmelerin ihtiyaçlarını ve gelişim alanlarını yakından takip ediyoruz. Bu birikimimizi, kadın emeğini ve girişimcilik potansiyelini güçlendiren projelerde değerlendirmek bizleri gururlandırıyor.

Mutfaktan Yarına ile kadın işletmecilerin ve kadın kooperatiflerinin gelişimini desteklerken, özellikle genç kadınların hayallerini geleceğin işletmelerine taşıyabilmelerine odaklanıyoruz. Kadın girişimcilerin güçlenmesinin yerel ekonomiyi canlandıracağına, yeni istihdam olanaklarını destekleyeceğine ve Türkiye’de gastronomi sektörünün gelişimine katkı sunacağına inanıyoruz. Eğitim ve hibe desteğini bir araya getirdiğimiz Mutfaktan Yarına Eğitim ve Destek Programımızın, kadınların yönetimindeki işletmelerin büyüme yolculuğuna güç katmasını hedefliyoruz.”