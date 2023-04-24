Coca-Cola'nın geliri tahminleri aştı

Coca-Cola Co. gazlı içeceklerin fiyatlarına rağmen talebin dirençli olması sayesinde,Wall Street'in üç aylık gelir tahminlerini aştı.

Rakibi PepsiCo ile birlikte küresel gazlı içecek pazarının neredeyse tamamını elinde bulunduran Coca-Cola'nın gelirinin artmasında, küresel çapta sahip olduğu rekabet üstünlüğü ve pazar payı etkili oldu. İçeçek fiyatlarının yükselmesine rağmen gazli içeceklere yönelik olan talebin "esnek" olmaması yani fiyatlardaki artışa tüketicilerin daha geç veya az cevap veriyor olması, Coca-Cola'nın gelirlerinin artmasının ana sebeplerinden olarak görülüyor.

Coca-Cola, ilk çeyrekte ortalama satış fiyatlarının yüzde 11 arttığını ve ünite kasa hacimlerinin yüzde 3 arttığını açıkladı.

Refinitiv verilerine göre, şirket, analistlerin ortalama tahmini olan 10,80 milyar dolara kıyasla net gelirin ilk çeyrekteki 10,49 milyar dolardan 10,98 milyar dola yükseldi.