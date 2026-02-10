Coca-Cola’nın gelirleri beklentiyi karşılamadı, hisseler geriledi

Coca Cola'nın gelirleri tahminlerin altında kaldı.

Dünyanın en büyük gazlı içecek üreticilerinden biri olan Coca Cola, 4. çeyrekte 11,8 milyar dolarla 12,0 milyar dolar olan tahminlerin altında gelir rakamı açıkladı.

Şirketin düzeltilmiş hisse başına karı ise 0,58 dolarla 0,57 dolar olan tahminlerin üzerinde açıklandı.

Şirket hisseleri bilanço sonrasında ABD açılış öncesi işlemlerde %3,6 kayıpla işlem görüyor.