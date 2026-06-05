Coca-Cola'nın rekabet soruşturması cezasız sonuçlandı
Coca-Cola İçecek, bağlı ortaklığı Coca-Cola Satış ve Dağıtım hakkında yürütülen Rekabet Kurulu soruşturmasının, şirket tarafından sunulan taahhütlerin kabul edilmesiyle idari para cezası uygulanmadan sona erdiğini açıkladı.
Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, bağlı ortaklığı Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. (CCSD) hakkında yürütülen Rekabet Kurulu soruşturmasının tamamlandığını duyurdu.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, Rekabet Kurulu'nun daha önce CCSD hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma başlattığı hatırlatıldı.
Soruşturma sürecinde CCSD tarafından rekabetçi endişelerin giderilmesine yönelik taahhüt başvurusunda bulunulduğu belirtildi.
Yürütülen değerlendirmeler sonucunda şirket tarafından sunulan taahhütlerin Kurul tarafından kabul edildiği ifade edildi.
Soruşturma, herhangi bir idari para cezası uygulanmaksızın taahhüt kararıyla sonlandırıldı.
Şirket ayrıca kabul edilen taahhütlere yönelik uyum çalışmalarının başlatılacağını duyurdu.