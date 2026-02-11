Coca‑Cola’nın gelir artışı hisselere yansımadı

Coca‑Cola, 2025’in dördüncü çeyreğinde organik gelirlerini yüzde 5 artırarak satış hacimlerinde büyüme sağladı. Coca‑Cola Zero Sugar, su ve spor içecekleri segmentleri çift haneli büyüme kaydederken, kahve ve çay ürünlerinde de talep yükseldi. Öte yandan, bazı bölgelerde meyve suyu ve süt ürünleri segmentleri beklenen performansı gösteremedi.

Net gelir beklentilerin altında kaldı

Net gelir 11,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam analistlerin beklentisi olan 12 milyar doların biraz altında kaldı. Şirket yönetimi, bu farkın bölgesel talep farklılıkları ve küresel ekonomik koşullardan kaynaklandığını açıkladı.

2026 büyüme tahmini hisselerde düşüş getirdi

2026 yılı için organik gelir büyümesi tahmini yüzde 4‑5 aralığında duyuruldu. Bu tahmin, piyasa konsensüsünün altında kalırken, özellikle Çin, Hindistan ve Meksika’daki talep baskısı öne çıktı. Açıklamalar, yatırımcılar tarafından temkinli bir büyüme sinyali olarak yorumlandı ve hisselerde düşüşe yol açtı.

Coca‑Cola’nın satış hacimleri ve bazı ürün gruplarındaki güçlü performansı, şirketin temel büyüme göstergelerinin sağlam olduğunu gösterse de temkinli 2026 tahmini yatırımcı beklentilerini sınırladı.