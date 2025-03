Coffee Chefs'in 2025 hedefi 30 yeni şube

Takip Et

Özel konseptli mekanları ve “her nesil kahve” yaklaşımını özel lezzetlerle birleştiren Coffee Chefs, kahve kültürünü yeniden tanımlamaya hazırlanıyor. Kaliteli kahve keyfini ülke çapında daha fazla kahve tutkunu ile buluşturmak amacıyla franchise modeline geçiş yapan marka; konum seçimi, fizibilite, mağaza tasarımı, eğitim, tedarik, reklam ve pazarlama bilgileri konusunda kapsamlı destek de sağlıyor. Coffee Chefs tüm bunların yanında, franchise mağazalarında yüksek verimlilik için kendi yazılım sistemini de sunarken bu sayede şubelerinin yerel pazarda güçlü bir konum elde etmesine yardımcı oluyor. Marka bunun sonucunda 2027 sonuna kadar 200 yeni şube açmayı hedefliyor.

Yeni pazarlara açılacak

Tarladan fincana hep en iyiyi taşımak için kuruldukları günden bu yana yüksek hizmet kalitesini benimsediklerini ifade eden Coffee Chefs Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Kahriman, “Franchise modeline geçmek için kendi gelişimimizi tamamlamak, sistemsel ve operasyonel altyapımızı hazır hale getirmek için 2025 yılını bekledik. Planlamalarımız çerçevesinde de yeni yılla birlikte franchise taleplerini toplamaya başladık. Türkiye’de her ne kadar kahve zincirleri ve kahve üreticileri ciddi artış göstermiş olsa da aslında kahve sektörü yolun hala çok başında. Ülkemizde son yıllarda take away konsepti yaygındı. Bunun değişmesiyle birlikte kahve sektörüne ülkemizin kültürü ve insan yapısıyla bağdaşan yeni eklemelerle bu pazarın çok daha yüksek olan potansiyelinin de ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Franchise modeliyle birlikte yeni pazarlara da açılacağız” dedi.

Kendi kahve üretimini yapıyor

Franchise adaylarından marka değerlerine uyum sağlayabilecek, müşteri memnuniyetine önem veren ve operasyonlara bağlı kalabilecek bir işletme anlayışı beklediklerini söyleyen Kahriman, şu açıklamalarda bulundu: “Coffee Chefs olarak aynı zamanda Esperro kahve markası ile kendi üretimini yapan bir kahve zinciriyiz. Bunun yanında kullandığımız tüm sistemler ve yazılımlar yine kendi bünyemizde bulundurduğumuz yazılım şirketi tarafından geliştirilmekte. Birçok kahve zincirinin aksine self servis değil, misafirlerimizin masalarından sipariş aldığımız sistemle çalışıyoruz. Kendi deneyimlerimizde bu sistemin satış anlamında ve hedef kitlemize hitap etmemiz konusunda bize ciddi bir avantaj sağladığını gördük. Franchise şubelerimiz, sıcak ve şık bir atmosfer sunarak müşteri deneyimini ön planda tutacak şekilde tasarlanıyor. Hizmet modelimiz ve butik kahve üretimimiz ile elde ettiğimiz kaliteli kahvelerimizi müşterilerimize konforlu ve keyifli bir kahve deneyimini yaşatacak şekilde sunuyoruz. Franchise modelimiz sayesinde 2025 yılı için 30, 2026 yılı için 60 ve 2027 yılı için 110 şube açmayı hedefliyoruz. Kendi bünyemize bulunduracağımız yeni şubelerin hazırlıkları ve açılışları da bu süre içerisinde devam edecek.” Coffee Chefs’in franchise modeli hakkında daha fazla bilgi ve başvuru koşullarına web sitesi üzerinden ulaşılabilir.