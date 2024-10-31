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Coinbase’in kârı beklentileri yakalayamadı

ABD’nin en büyük kripto para borsası Coinbase, kriptolarda ABD seçimleri öncesindeki yükselişle 2024 yılı üçüncü çeyreğinde kara geçerken, beklentilerin gerisinde kaldı.

Haber Merkezi
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Coinbase’in kârı beklentileri yakalayamadı
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Coinbase Global üçüncü çeyrekte toplam 1,2 milyar dolar gelir elde ederek gelir tahminlerinin gerisinde kalırken, düzeltilmiş hisse başına kazanç rakamını da kaçırdı.

Citizens JMP Finansal Teknoloji Araştırma Direktörü Devin Ryan, "Gerçek işlem hacimleri bu çeyrekte düştü ama bunu biliyorduk. Bilmediğimiz şey, kurumsal ve perakende [yatırımcılar] arasındaki karışımın ne olacağıydı" dedi

Bitcoin (BTC-USD) ve kripto alanı 2024 başkanlık seçimlerine yaklaşırken ralli yaparken Coinbase bu baskıdan kar elde etmeyi başardı. Ryan, Coinbase'in gelirinin 2023'te uygulanan harcama kesintilerine uyum sağladığını söyledi.

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