Coinoxs, ICP ile iş birliği gerçekleştirdi

Yerli girişim Coinoxs, DFINITY Vakfı tarafından kurulan Web3 projelerinden Internet Computer ile iş birliği gerçekleştirdi. Coinoxs, bu süreçte ICP.Hub Turkey’i kuran ve Türkiye’de topluluk oluşturma ile bilinirlik artırma çalışmalarına başlayan Internet Computer’ın bölgesel merkeziyle birlikte büyümesine destek olacak. Geçen dönemde OxsDao ile merkeziyetsiz bir Web3 inkübasyon ekosistemi oluşturulması noktasında bir çok çalışma yürüten Coinoxs, ICP iş birliğiyle birlikte Web3 topluluklarının çeşitli organizasyonlar aracılığıyla bir araya gelebilmesi için çalışmalar yürütecek.

Coinoxs’ın Internet Computer’a sağlayacağı desteklerin başında ICP Turkey Ideathon etkinliğini organizasyonu geliyor. Şirket bu etkinlikle beraber, sahip olduğu geniş network’ü etkinliğe davet ederek hem Internet Computer’ın Türkiye’de geniş kitlelerce tanınmasına hem de blockchain altyapılarının tanıtılmasına olanak tanıyacak. ICP Turkey Ideathon ayrıca, ICP'nin kurucusu olan ve İnternet Bilgisayarı blok zincirine büyük katkı sağlayan DFINITY Vakfı'nın sunduğu fırsatlardan Türk girişimcilerin ve kurucuların yararlanmasını kolaylaştıracak.

İş birliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Coinoxs CEO’su ve Kurucusu Can Azizoğlu, “ICP küresel ölçekte öncü Web3 projelerinden bir tanesi. Önümüzdeki dönemde dünya genelinde büyüme hedefleriyle paralel olarak Türkiye’de daha aktif bir şekilde varlık göstermek istiyorlar. Biz de kurduğumuz iş birliğiyle bu amaç doğrultusunda kendilerine destek olacağız. Başta düzenlediğimiz etkinlikler ve ulaştığımız kitlelerle tüm ekosisteme ciddi bir katma değer sağlayacağımızı düşünüyoruz.” dedi.

“Türkiye ekosistemimiz için oldukça önemli bir ülke”

ICP.Hub Kurucu Ortağı Daria Chernozub ise şunları kaydetti: “Türkiye ekosistemimiz için oldukça önemli bir ülke. Biz de ICP.Hub olarak buradaki varlığımızı artırmak ve daha çok paydaşa temas etmek istiyoruz. Bu doğrultuda da Coinoxs ile güzel bir iş birliği gerçekleştirdik. Kendileri bugüne kadar Türk blockchain ekosistemi için güzel çalışmalara imza attı. Bundan sonraki süreçte de ICP.Hub’ın Türkiye yolculuğunda birlikte başarılı işler çıkaracağımıza inanıyoruz.”