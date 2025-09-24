CoinTR CEO'su Eşelioğlu: Kripto varlık piyasasına yatırımcı güveni arttı

Kripto para borsası CoinTR markasının gelişim süreci ve projeleri İstanbul'da düzenlenen tanıtım toplantısında anlatıldı. Toplantıda ayrıca Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ile yapılan işbirliğinin detayları paylaşıldı.

CoinTR Üst Yöneticisi (CEO) Ali Eşelioğlu, Türkiye'nin, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve saklama kuruluşlarına yönelik düzenlemelerde birçok ülkeye kıyasla daha hızlı hareket ettiğini, çerçevenin netleşmesiyle sektörde lisans sürecinin başladığını ifade etti.

Eşelioğlu, Türkiye'de kripto varlık piyasasına yönelik düzenlemelerin sektörü daha şeffaf ve güvenilir bir yapıya kavuşturduğunu belirterek, "2024 Temmuz'da Türkiye'de regülasyonlar başladı. Biz de buna hazırlıklarımızı yaptık ve başvurularımızı gerçekleştirdik. En son 30 Haziran'da son başvurumuzu dosyamıza ilettik" dedi.

Halihazırda Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) internet sitesinde yayımlanan ve faaliyette olan 49 borsa bulunduğunu dile getiren Eşelioğlu, bunlardan 39'unun yeni müşteri kabul ettiğini, kendilerinin de bunlardan biri olduğunu söyledi.

CoinTR'nin büyüme sürecini anlatan Eşelioğlu, "Müşteri sayımız sürekli artıyor ama öncelikle geçtiğimiz kasım ayında ilk defa açık hava reklamlarıyla başladık. Ardından birtakım YouTube sponsorluklarımız oldu ve televizyon reklamları yaptık. Öylelikle özellikle bireysel müşteri sayısında ciddi artışımız oldu" diye konuştu.

Eşelioğlu, daha sonra Tezgah Üstü (OTC) tarafında bir ekip kurduklarını ve kurumsal müşterilere ulaşmaya başladıklarını ifade etti.

Birçok kurum ve kuruluşa hesap açtıklarını söyleyen Eşelioğlu, "Bu kurumlara al-sat tarafında yardımcı oluyoruz. Böyle baktığınızda, piyasa derinleşiyor. Bizim de işlem hacmimiz artıyor. Gün sonunda da yaklaşık ilk 4'e geldik diyebiliriz bu geçen süre boyunca. Hedefimiz zaten hep ilk 3'tü" dedi.

Eşelioğlu, önemli bir yönetim kurulları olduğunu belirterek, "Biz burada regülasyonların gelişini bilerek zaten bu kararı aldık ve Kripto Para, Blockchain, Web3 tarafında görev almaya karar verdik. Bizim için de önemli bir karardı" ifadesini kullandı.

Regülasyonların yatırımcı güvenini artırdığını söyleyen Eşelioğlu, şöyle devam etti:

"SPK'nin düzenlemesiyle artık yatırımcılar, regüle edilmiş, önemli bir devlet kurumu tarafından takip edilen, kontrol edilen bir sektöre rahatlıkla yatırım yapabilecekler. MASAK zaten görevdeydi bakacak olursanız. Ama SPK kanunuyla beraber burada ana çatı organize kuruluş SPK oldu. Onların kontrolünde çalışmalarımız devam ediyor. Ürün geliştirmelerimiz devam ediyor. Kullanıcılarımıza yönelik çeşitli ürünlerle müşteri sayımızda artışı hedeflediğimiz gibi ilerletiyoruz."

Eşelioğlu, kripto varlıklarla ilgili küresel düzenlemeler konusunda birçok ülkenin çeşitli adımlar attığını dile getirdi.

Türkiye'nin bu konuda hızlı hareket ettiğini belirten Eşelioğlu, "Şu anda çerçeve net olarak belli. Hem kripto varlık hizmet sağlayıcıları hem de saklama kuruluşlarının ne gibi görevleri var, ne gibi sorumlulukları var, bunların hepsini paylaştılar ve SPK yönetiminde burada başvurularını yaptılar. Yani artık herkes için çerçeve belli Türkiye'de" dedi.

Eşelioğlu, "Bu, şu açıdan önemli, Türk kullanıcısı artık biliyor ki SPK, MASAK, MKK, bir süre sonra belki BDDK, Merkez Bankasının da içinde olacağı kurumlar artık burayı gözlemliyor. Yatırımcılar daha gönül rahatlığıyla yatırımlarını yapabilecekler" ifadesini kullandı.

"Kripto varlık okuryazarlığında eksiklik var"

Kripto varlık okuryazarlığı konusunda Türkiye'de eksiklikler olduğunu söyleyen Eşelioğlu, "Zaten finansal okuryazarlık tarafında Türkiye'de adım atılıyor, birtakım çalışmalar var. Ama kripto okuryazarlığı biraz daha eksik olunan bir kurum. Çünkü zaten sektör yeni diyebiliriz. Bankacılık tarihi gibi onlarca, yüzlerce yıllık bir geçmişi yok" diye konuştu.

Küresel fon piyasasındaki gelişmelere değinen Eşelioğlu, şunları ifade etti:

"Amerika'da 12 trilyon dolarlık bireysel emeklilik fonlarının büyüklüğü var. (ABD Başkanı Donald) Trump'ın imzasıyla 'bu fonlar kriptoya yatırım yapılabilir' dendi ama henüz somut adım atılmadı. O, önümüzdeki günlerde olacaktır. Türkiye'de de bu anlamda ürünler gelişecek. Bitcoin fonu gibi bireysel emeklilik fonlarının yatırım yapabileceği fonlar kurulacak. Biz de bunun için görüşmeleri yapıyoruz çeşitli kurumlarımızla. Ama günün sonunda yine SPK'nin onayından sonra bu fonlar devreye girecek"

Eşelioğlu, siber güvenliğin önemine işaret ederek, "Siber güvenlik hassas bir nokta. Ekibimizde yıllarca çok yüksek rakamlarda cüzdanların yönetiminde bulunmuş arkadaşlarımız var ve herhangi bir sorun yaşamamışlar. Biz de bu anlamda kendimize güveniyoruz ama her zaman dikkati elden bırakmıyoruz. Ne yazık ki kötü niyetli kişiler her zaman var. Biz de kendimizi teknoloji anlamında geliştirmeliyiz ki onlara karşı koyabilelim" dedi.

"Kullanıcı bilincini artırmaya hedefliyoruz"

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ile yapılan marka elçiliği anlaşmasına da değinen Eşelioğlu, şunları kaydetti:

"Arda'nın rüya takımıyla beraber takımdaki kişilere özellikle finansal okuryazarlık eğitimi vereceğiz. Burada ilk adımı attık. Arda'nın rüya takımı oluşturuldu halk oylamasıyla. En son Arda'nın oylarıyla belirlendi. Burada kazanan kişilere öncelikle finansal okuryazarlık tarafında eğitimler vereceğiz. Çeşitli sertifikalar kazandıracağız ve günün sonunda Arda ile de bir araya getireceğiz. Onlar çünkü Türkiye'nin başarı hikayeleri. Arda da aslında Türkiye'den çıkmış bir başarı hikayesi."

Eşelioğlu, CoinTR'nin bu tür programları artırarak kullanıcıların daha bilinçli yatırım yapmalarını sağlamayı hedeflediğini belirterek, daha önce Blockchain 101 gibi eğitimlerin emniyet çalışanlarına verildiğini, eğitim sayısının artırılacağını ifade etti.