CoinTR'den Koruncuk Vakfı ile kız çocuklarının eğitimi için iş birliği

CoinTR, temel ihtiyaçları ve eğitime erişimleri risk altındaki kız çocuklarına, akademik başarı ön koşulu olmaksızın ortaokuldan üniversiteye kadar barınma ve bakım hizmeti sunan Koruncuk Vakfı ile iş birliğine gitti.

CoinTR, Koruncuk Vakfı ile güçlerini birleştirerek toplumsal sorumlulukta yeni bir adım attı ve ay boyunca her doğrulanmış kullanıcı başına kız çocuklarının eğitimi için Koruncuk Vakfı’na toplam 536.400 TL destekte bulundu.

Bu girişimle, sadece destek yapmakla kalmayacak; CoinTR kullanıcılarının katılımıyla Türkiye’deki çocukların eğitimine doğrudan katkı sağlandı.

CoinTR Marka ve Pazarlama Direktörü Efe Can açıklamasında, "Koruncuk Vakfı, kız çocuklarımızın eğitimine ve yaşam kalitesine yaptığı katkılarla Türkiye’de fark yaratan bir kuruluş. Mart ayı boyunca kullanıcılarımızın desteğiyle bu misyona katkıda bulunduğumuz için büyük mutluluk duyuyoruz. Bu girişim, toplumsal etkiyi görünür kılarken, çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmamızı sağlıyor." dedi.

Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Figen Samuray ise, “Koruncuk Vakfı olarak, kız çocuklarının güvenli bir ortamda büyüyerek eğitimlerine kesintisiz devam edebilmeleri için çalışıyoruz. CoinTR ile mart ayı boyunca hayata geçirdiğimiz bu iş birliği, dayanışmanın somut bir örneği oldu. CoinTR’nin ve kullanıcılarının katkıları sayesinde daha fazla kız çocuğunun eğitim yolculuğunu destekleme imkânı bulduk. Kız çocuklarının geleceğine sağladıkları bu kıymetli katkı için CoinTR ailesine ve kampanyaya destek veren herkese içtenlikle teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.