Çolakoğlu Metalurji’den siber güvenlik uygulaması

Türkiye’de ve dünyada demir-çelik sektöründe ilk defa alınan IEC 62443 güvenlik sertifikasyonları ile Çolakoğlu Metalurji’nin üretimi siber tehditlere karşı daha korumalı hale geldi.

Otomasyon alanındaki güvenlik seviyesini uluslararası gözetim kuruluşu TÜV Austria denetiminde IEC 62443 güvenlik sertifikasyonları ile geliştiren Çolakoğlu Metalurji bu sertifikasyonu Türkiye’de ve dünyada demir-çelik sektöründe ilk defa alan kurum oldu.

Otomasyon ve kontrol sistemlerinde Operasyonel Teknoloji (OT) için siber güvenliği ele alan uluslararası standartlar bütünü IEC 62443; standart, otomasyon ve kontrol sistemlerinde siber güvenliğin hem teknik hem de süreçle ilgili yönlerini kapsıyor.