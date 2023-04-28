Çolakoğlu Metalurji’nin eğitime desteği sürüyor

Başta üretim merkezinin bulunduğu Dilovası ve Kocaeli’nde olmak üzere, farklı alanlarda topluma fayda sağlayacak projeler geliştiren Çolakoğlu Metalurji, Cumhuriyet’in 100. yılında Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bilgi Yarışması’ düzenledi. 12 Nisan’da ilkokulların 4. Sınıf öğrencilerinin katılımıyla ön elemesi yapılan yarışmanın finali 26 Nisan, Çarşamba günü Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Yarışmada birinci olan Akşemseddin İlkokulu’nu temsil eden üç öğrenciye laptop, ikinci olan Solventaş İlkokulu’nu temsil eden üç öğrenciye tablet, üçüncü olan Mehmet Zeki Obdan İlkokulu’nu temsil eden üç öğrenciye ise bisiklet armağan edildi.

Ayrıca, yarışma birincisi Akşemseddin İlkokulu laptop, ikinci olan Solventaş İlkokulu renkli yazıcı,üçüncü olan Mehmet Zeki Obdan İlkokulu ise siyah beyaz yazıcı ile ödüllendirildi. Her öğrencinin katılım belgesi aldığı yarışmada dereceye giren takımların sorumlu öğretmenlerine de hediye çekleri verildi.

Türk ekonomisinin köklü ve lider bir kurumu olmanın hem ülke hem de bölge adına Çolakoğlu Metalurji’ye önemli sorumluluklar yüklediğini belirten Çolakoğlu Metalurji İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Kazım Selim Özkan, şunları söyledi: “Çolakoğlu Metalurji olarak biz kurucularımızdan günümüze kalan sosyal miras ile öncelikle eğitime destek vermeye devam ediyoruz. Bu amaçla toplumsal fayda yaratan çeşitli projeleri her zaman destekliyor ve yürütüyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz Dilovası Bölgesi’nde gerçekleştirdiğimiz ve hayata geçireceğimiz sosyal sorumluluk projeleri ile burada yaşayan çocuklara, gençlere, kadınlara ve ailelere dokunmak, onlara bir umut ışığı olmak istiyoruz. Cumhuriyet’in 100. yılını kutladığımız bu önemli yılda ‘Cumhuriyet Yolunda’ söylemimizden güç alarak Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bilgi Yarışması’ düzenledik. Atatürk’ün çocuklara ve eğitime yönelik çizdiği vizyon doğrultusunda bu yarışmayı Dilovası’nda geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz.”