Coldwell Banker’den Hayvanları Koruma Günü’ne özel proje

Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) ile bir sosyal sorumluluk projesi başlatan Coldwell Banker bu konuda Türkiye genelinde 247 ofisi ile seferberlik ilan etti.

Sokak Hayvanları için Coldwell Banker’den 4 bin kişilik dev destek

Türkiye’de 4 bine yakın çalışanın dahil olduğu ve globalde uzun yıllardır başarılı bir şekilde sürdürülen bu projenin Türkiye’de de toplumda sosyal fayda yaratma açısından önemli bir farkındalık oluşturmasını beklediklerini ifade eden Masterturk Grubu Başkanı Gökhan Taş sözlerine şöyle devam ediyor: Türkiye’deki tüm sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve farkındalık yaratmak için Coldwell Ailesi olarak yola çıktık. Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için büyük bir özveri ile çalışan HEPAD ile bu projede yer almak istedik. Türkiye’nin her bölgesinde yer alan büyük ofis ağımızda şubelerimizi ziyaret eden müşterilerimizde hayvanları koruma ve sahiplenme konusunda duyarlılık oluşturmayı amaçlıyoruz. Coldwell Banker’in globalde gösterdiği bu başarıyı, Türkiye’de de 4 bin çalışanımız ve yaratacağımız sinerji ile daha yukarı taşıyacağımıza inanıyorum. Barınaklarda yaşayan hayvanları sahiplenerek onlara yuvalarını açmak isteyen hayvan gönüllülerine aracı olmak istiyoruz. Coldwell Banker olarak daha fazla cana yuva olmak için müşterilerimizde duyarlılık oluşturmayı ve onları sahiplenecek aileler ile tanışmalarında köprü vazifesi görevini üstleniyoruz.