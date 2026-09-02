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ColendiBank ve BNY arasında muhabir bankacılık iş birliği

ColendiBank, dünya sermaye piyasalarının merkezinde yer alan ve küresel finansal sistemin en önemli kuruluşlarından olan Bank of New York Mellon Corporation (BNY) ile muhabir bankacılık iş birliği gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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ColendiBank ve BNY arasında muhabir bankacılık iş birliği
Takip Et

ColendiBank, uzun vadeli değer yaratan iş birlikleri ile uluslararası bankacılık sistemiyle bağlarını güçlendirmeye devam ediyor. Banka, dünya sermaye piyasalarının merkezinde yer alan ve küresel finansal sistemin en önemli kuruluşlarından biri olan Bank of New York Mellon Corporation (BNY) ile muhabir bankacılık ilişkisini duyurdu. Bu önemli iş birliği, ColendiBank'ın uluslararası bankacılık yetkinliklerini ve finansal altyapısını küresel boyutta genişletme stratejisinde güçlü bir adım niteliği taşıyor. BNY’nin geniş uluslararası erişimi ve global finansal gücü ile ColendiBank, müşteri kitlesine sunduğu hizmet çeşitliliğini daha da artırıyor.

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