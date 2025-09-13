Colendi’den sigortacılıkta teknoloji hamlesi: COMPI platformu yayında

Fintek alanındaki çözümleriyle milyonlarca kullanıcıya ulaşan Colendi, şimdi de sigortacılıkta önemli bir teknolojik dönüşüme öncülük ediyor. Colendi Sigorta çatısı altında geliştirilen COMPI, sigorta aracılarının teklif üretim ve talep yönetimi süreçlerini hızlandıran, yeni nesil sigorta platformu olarak hizmet vermeye başladı. COMPI, sektörün finansal teknolojilerle yakınlaşmasını sağlayarak dijital dönüşümüne hız katacak çözümleriyle Türkiye sigorta sektörüne yeni bir standart getiriyor.

COMPI; başta acenteler, brokerlar ve bankalar olmak üzere, sigortayı ilişkili hizmet olarak sunmak isteyen tüm organizasyonlara saniyeler içinde teklif üretimi, uçtan uca yönetim ve mobil erişim imkânı sunuyor. Sigorta aracıları, acente ve brokerların dijital dönüşümünü hızlandırmak ve bu dönüşüme katkı sağlamak için geliştirilen COMPI, teklif-fiyat karşılaştırma, üretim, talep yönetimi, CRM fonksiyonlarına basit entegrasyonlarla; tek ekrandan, kolay kullanılan arayüzler sayesinde hızlı adapte olunabilen bir platform özelliğine sahip.

COMPI platformu, hız ve entegrasyonun yanı sıra sigorta aracılarının ve sigorta şirketlerinin ürün ve hizmetlerini müşterileri nezdinde daha güçlü hale getiriyor. Yapay zekâ destekli otomasyon sunan platform, mobil uygulama üzerinden saha-merkez senkronizasyonu ve çoklu ödeme entegrasyonu gibi çözümleriyle tüm sigorta süreçlerine uçtan uca teknoloji katmanı ekliyor.

COMPI’nin, Colendi’nin finansal teknolojilerin sektörlere özel uygulamalarla geliştirilmesi vizyonuna katkı sağlayacak bir platform olduğunu söyleyen Colendi Sigorta CEO’su Ersin Al, “Sigorta, sadece bir ürün değil, uçtan uca finansal kapsayıcılığın ayrılmaz bir parçası. COMPI ile bu alanda da dönüşüm yaratacak, sigorta satın alma ve portföy yönetme deneyimini tüm aracılar için teknolojinin de desteğiyle kolay, hızlı ve erişilebilir hale getireceğiz” şeklinde konuştu. Colendi’nin fintekten doğan gücünü de arkalarına aldıklarını belirten Ersin Al, cüzdan, kredi çözümleri gibi alternatif ödeme yöntemlerini COMPI’de konumlandırarak sigorta aracılarını finansal teknolojilerle buluşturacak bir platform yarattıklarının altını çizdi.

COMPI ile sigortada sisteme tam entegrasyon dönemi

Yakında devreye girecek CRM ve hasar modülleriyle birlikte, acente ve brokerlar için tek merkezden yönetim avantajı sağlayacak olan COMPI, sigortacılığı yeniden tanımlayan bir deneyim olarak kurgulandı. Ersin Al, ‘’Yapay zekâ ile güçlendirdiğimiz talep yönetimi sistemimiz ve mobil uygulamamız sahadaki her kullanıcıyı sisteme hızla entegre ediyor. Colendi ekosisteminin hızına ve çevikliğine uygun bir sigorta teknolojisi olarak COMPI’yi büyütmeye devam edeceğiz” dedi.