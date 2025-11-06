Commerzbank beklentilere yakın kâr açıkladı

Commerzbank, 2025’in üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını yayımladı. Banka, gelir ve kârda piyasa beklentilerinin hafif altında kalırken, net faiz gelirinde tahminleri aştı.

Bankanın geliri 2,98 milyar Euroluk beklentiye karşın 2,94 milyar euro olarak gerçekleşti.

Net kâr 626,5 milyon Euro olan beklentinin altında kalarak 591 milyon euro oldu. Net faiz geliri ise 2,04 milyar euro ile beklentinin üzerinde gerçekleşti.

Faaliyet kârı 1,05 milyar euroya ulaştı. Kredi zarar karşılığı 215 milyon euro oldu. Bankanın CET1 sermaye yeterlilik oranı yüzde 14,7 olarak açıklandı.

Commerzbank, 2025 yılı için net faiz gelirini yaklaşık 8,2 milyar euro olarak öngörürken, kredi zarar karşılıklarının 850 milyon euronun altında kalmasını bekliyor. Yıl sonu net kâr hedefi ise yaklaşık 2,5 milyar euro olarak korunuyor.

Geri alım programı başlatacak

Banka, Avrupa Merkez Bankası’ndan onay almasının ardından 600 milyon euroya kadar hisse geri alım programı başlatmayı planlıyor.