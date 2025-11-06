  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Commerzbank beklentilere yakın kâr açıkladı
Takip Et

Commerzbank beklentilere yakın kâr açıkladı

Commerzbank üçüncü çeyrekte beklentilere yakın sonuçlar açıkladı. Banka, gelir ve kârda piyasa beklentilerinin hafif altında kalırken, net faiz gelirinde tahminleri aştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Commerzbank beklentilere yakın kâr açıkladı
Takip Et

Commerzbank, 2025’in üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını yayımladı. Banka, gelir ve kârda piyasa beklentilerinin hafif altında kalırken, net faiz gelirinde tahminleri aştı.

Bankanın geliri 2,98 milyar Euroluk beklentiye karşın 2,94 milyar euro olarak gerçekleşti.

Net kâr 626,5 milyon Euro olan beklentinin altında kalarak 591 milyon euro oldu. Net faiz geliri ise 2,04 milyar euro ile beklentinin üzerinde gerçekleşti.

Faaliyet kârı 1,05 milyar euroya ulaştı. Kredi zarar karşılığı 215 milyon euro oldu. Bankanın CET1 sermaye yeterlilik oranı yüzde 14,7 olarak açıklandı.

Commerzbank, 2025 yılı için net faiz gelirini yaklaşık 8,2 milyar euro olarak öngörürken, kredi zarar karşılıklarının 850 milyon euronun altında kalmasını bekliyor. Yıl sonu net kâr hedefi ise yaklaşık 2,5 milyar euro olarak korunuyor.

Geri alım programı başlatacak

Banka, Avrupa Merkez Bankası’ndan onay almasının ardından 600 milyon euroya kadar hisse geri alım programı başlatmayı planlıyor.

Şirket Haberleri
Sabancı'dan ikinci yüzyılın dönüşüm hızına uygun yeni yönetim modeli
Sabancı'dan ikinci yüzyılın dönüşüm hızına uygun yeni yönetim modeli
TeklifimGelsin, Hedef Portföy’ün GSY Fonu ile yatırım turuna çıkıyor
TeklifimGelsin, Hedef Portföy’ün GSY Fonu ile yatırım turuna çıkıyor
Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın operasyonel karı yılın üçüncü çeyreğinde 135 milyon Euro’ya ulaştı
Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın operasyonel karı yılın üçüncü çeyreğinde 135 milyon Euro’ya ulaştı
Vaden Otomotiv, TURQUALITY programına dahil oldu
Vaden Otomotiv, TURQUALITY programına dahil oldu
Infinite Mekatronik, milli projelerde hedef büyüttü
Infinite Mekatronik, milli projelerde hedef büyüttü
Starbucks çalışanları greve gidiyor
Starbucks çalışanları greve gidiyor