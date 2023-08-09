Commodo Teknolojisi ile üretim yapan Libero, mağaza açmaya hazırlanıyor

BURCU SUNA/KONYA

Libero Ayakkabı, Ar-Ge çalışmalarını tecrübesiyle harmanlayarak modern ve rahat tasarımlarla sektörde güçlü bir yapıya sahip. EKONOMİ Gazetesi’ne bilgiler veren Libero Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Uyanık, kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin sanayileşme sürecinde oldukça önemli rol oynadıklarını söyledi.

Yıllık 600 bin çift ayakkabı üretme kapasitesi var

2002 yılında üretime başladıklarını söyleyen Uyanık, “Firmamız bir aile şirketidir. 25 yıldan fazladır hem yurt içinde hem yurt dışında birçok bölgeye hizmet vererek, kalitemizi sınır ötesine taşıyoruz. 200 kişilik deneyimli ekibimizle Ar-Ge çalışmalarımızı tecrübeyle harmanlayarak modern ve rahat tasarımlara imza atıyoruz. Türkiye’de Commodo teknolojisi ile ayakkabı üreten tek firma Libero Ayakkabı'dır. Deri şıklığını rahat Commodo taban teknolojisiyle birleştiriyoruz” dedi. Uyanık, “Bugün 5 bin metrekarelik kapalı alanda yılda 600 bin çift üretim kapasitesiyle ülkemize ve birçok yurtdışı ülkesine Libero rahatlığını ulaştırıyoruz. Türkiye’de 81 ilde bulunan bayilerimiz ve online platformlar aracılığıyla her zaman ulaşılabilir konumdayız. Fabrikamızda üretimin yanı sıra toptan satış ve perakende satış da yapıyoruz” diye konuştu.

35 ülkeye ihracat yapıyor

Çad, Rusya, Moldovya, Ürdün, Etiyopya, Filistin, Cezayir, Belarus başta olmak üzere 35 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Uyanık, “Spor, comfort, klasik gibi bütün ayakkabı kategorilerinde rahatlığı ve tarzı bir araya getiriyoruz. Biz yüzde 100 deri ayakkabılar üretiyoruz. Hızla globalleşen ve gelişen dünyayı yakından takip ediyoruz. İç pazarda önce etiketli üretim yaptık. Kendi ürünümüzü ön plana çıkararak markalaşma yolunda ilerliyoruz. Türkiye geneli 250 adet satış noktamızla hem yurt içinde hem de yurtdışında Libero Ayakkabı rahatlığını taşıyoruz.Ayrıca Rusya’da kendi bünyemizde istihdam ettiğimiz çalışanlarımız olmakla beraber hem depo hem de showroomumuz var” diye konuştu.

İhracatta rekabet gücümüzün artması lazım

Ayakkabı sektörünün pandemiden sonra ivme kazandığına değinen Uyanık, “Çin pazarının daralmasıyla beraber Türkiye ayakkabıda çok yol kat etti. Fakat 6 aydır sektör kritik durumda. Çünkü Çin pazarı artık açılmaya başladı. Fiyatlara bir çare bulmazsak pazarı kaybedebiliriz. İnsanlar şimdi Çin, İspanya ve Portekiz’e yöneldi. Bunlarla yarışabilmemiz için fiyatları aşağıya çekmeliyiz. Kredi borcumuz olmamasına rağmen kendi öz sermayemizle bile üretim yaparken zorlanıyoruz” bilgisini verdi.

AVM’lerde yer alıp markalaşmak istiyoruz

5 yıldır markalaşma yolunda ilerlediklerini söyleyen Uyanık, “İlerleyen süreçte AVM’lerde yer almak istiyoruz. Libero markasının kalitesini ve şıklığını AVM’ler aracılığıyla kendi mağazalarımızda vatandaşımızla buluşturmak istiyoruz. En büyük şikayetimiz AVM’lerin yer vermek konusunda prosodürleri ve hala gelişime bir noktada kapalı olarak, öz sermayesi olan ve borcu olmayan bir firmaya yer vermemesi. Ne olursa olsun biz iddialıyız ve Libero markası ile AVM’lere gireceğiz” dedi.