Constructor Tech ve Penta Teknoloji’den yapay zekâ destekli eğitim iş birliği

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Eğitim ve araştırma süreçlerine yönelik yapay zekâ destekli teknolojiler geliştiren Constructor Tech, Türkiye’deki büyümesini Penta Teknoloji ile gerçekleştirdiği distribütörlük iş birliğiyle güçlendiriyor. Constructor Tech’in Türkiye’deki ilk resmi distribütörü olan Penta Teknoloji’nin yaygın iş ortağı ağı aracılığıyla, şirketin eğitim, değerlendirme, araştırma ve kurumsal öğrenme çözümlerinin daha fazla kurumla buluşturulması hedefleniyor.

İş birliğinin lansman toplantısı, 20 Ekim 2026 tarihinde Wyndham Grand İstanbul Levent’te gerçekleştirilecek. Constructor Tech ve Penta Teknoloji ekiplerini iş ortakları ve sektör paydaşlarıyla buluşturacak etkinlikte, entegre teknoloji çözümleri ve iş ortağı ekosisteminin sunduğu fırsatlar ele alınacak.

“Türkiye’de büyümeyi güçlü bir iş ortağı ekosistemiyle destekleyeceğiz”

Constructor Tech Türkiye ve Balkanlar Başkanı Gürcan Demirci, iş birliğinin Türkiye’deki büyüme stratejileri açısından önemini şu sözlerle değerlendirdi:

“Türkiye, eğitim teknolojilerinin gelişimi ve yaygınlaşması açısından önemli bir potansiyele sahip. Okulların, üniversitelerin, araştırma kuruluşlarının ve şirketlerin ihtiyaçları çeşitlenirken, bu ihtiyaçlara yanıt veren teknolojilerin kurumlara doğru şekilde ulaştırılması da önem kazanıyor. Penta Teknoloji ile iş birliğimiz, küresel teknoloji birikimimizi Türkiye’nin güçlü dağıtım ve iş ortağı ekosistemiyle buluşturuyor. Hedefimiz, yapay zekâ destekli çözümlerimizi daha fazla kurum için erişilebilir hale getirerek Türkiye’deki büyümemizi sürdürülebilir bir yapıyla desteklemek.”

“Dijital dönüşümün başarısını öğrenmeye sağladığı katkı belirleyecek”

Eğitimde dijital dönüşümün, teknolojinin günlük süreçlere etkin biçimde katılmasıyla değer kazandığını belirten Gürcan Demirci, şöyle devam etti:

“Bir eğitim kurumunun teknoloji yatırımı, öğrencinin öğrenme deneyimine, öğretmenin çalışma süreçlerine ve yöneticinin kararlarına katkı sağladığı ölçüde anlam kazanıyor. Kurumsal öğrenmede de çalışanların gelişimini destekleyen, ihtiyaçlara uyum sağlayabilen bir yaklaşım gerekiyor. Yapay zekânın bu alanlarda sunduğu imkânları somut faydaya dönüştürmek istiyoruz. Kurumların kendi hedeflerine uygun çözümlere ulaşmasını, bu çözümleri etkin kullanmasını ve dijital dönüşümü uzun vadeli bir gelişim süreci olarak ele almasını önemsiyoruz.”

İş ortakları için yeni büyüme fırsatları

Penta Teknoloji iş birliğinin teknoloji ekosistemi açısından da fırsatlar sunduğunu ifade eden Gürcan Demirci, şu değerlendirmede bulundu:

“Eğitim, araştırma ve kurumsal öğrenme alanları, teknoloji iş ortakları için uzmanlaşma ve yeni hizmetler geliştirme fırsatları barındırıyor. Penta Teknoloji’nin pazar deneyimi ve yaygın iş ortağı ağıyla bu potansiyeli birlikte değerlendirmeyi hedefliyoruz. Kurumların ihtiyaçlarını anlayan, uygun çözümleri sunabilen ve uygulama süreçlerinde değer üreten bir ekosistem oluşturmak, Türkiye’deki büyüme yaklaşımımızın temelini oluşturuyor.”

20 Ekim’de çözümler ve iş ortaklığı modeli tanıtılacak

Saat 09.00’da kahvaltı ve tanışma bölümüyle başlayacak lansman programında açılış konuşması, resmi imza töreni, iş ortağı sunumu ve iş ortağı eğitim programı yer alacak. Katılımcılar, Constructor Tech çözümlerini yakından tanıma ve iş birliği modeline ilişkin bilgi edinme fırsatı bulacak.

Demirci, lansmana ilişkin olarak da şunları söyledi:

“20 Ekim’deki buluşmayı, iş ortaklarımızla ortak hedeflerimizi somutlaştıracağımız bir başlangıç olarak görüyoruz. Çözümlerimizi yakından tanıtmak, sahadaki ihtiyaçları dinlemek ve birlikte nasıl değer üretebileceğimizi konuşmak istiyoruz. Türkiye’de daha fazla eğitim kurumuna, araştırma kuruluşuna ve şirkete ulaşmak için güçlü ve uzun vadeli iş birlikleri kurmayı hedefliyoruz.”