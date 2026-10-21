Constructor Tech’in Türkiye’deki ilk resmi distribütörü Penta Teknoloji oldu

Yapay zekâ tabanlı eğitim ve araştırma çözümleri geliştiren Constructor Tech, Türkiye’deki ilk resmî distribütörü Penta Teknoloji ile yaptığı işbirliğini İstanbul’da gerçekleştirilen lansman etkinliğinde duyurdu.

Türkiye’de 70’in üzerinde kurum tarafından kullanılan şirket, 2027 sonuna kadar bu sayıyı iki katına çıkarmayı, önümüzdeki 12 ayda ise iş ortağı ağını 10 kat büyütmeyi hedefliyor. Constructor Tech; öğrenme yönetimi, sınav ve değerlendirme, laboratuvar ve araştırma süreçlerini yapay zekâ destekli tek bir platformda bir araya getiriyor.

Sekiz uygulamadan oluşan platform, eğitim ve araştırma alanlarında 21 farklı kullanım senaryosuna yanıt vermeyi amaçlıyor.

Sekiz uygulamayı tek platformda buluşturuyoruz

Kurumların farklı ihtiyaçlar için ayrı sistemler kullanmasının maliyetleri ve yönetim yükünü artırdığına dikkat çeken Constructor Tech Türkiye ve Balkanlar Başkanı Gürcan Demirci, teknolojinin kurumlar açısından asıl değerinin süreçleri kolaylaştırmakla ortaya çıktığını belirtti.

Demirci, “Bugün kurumların sorunu teknoloji eksikliği değil, teknolojinin dağınıklığı. Her ihtiyaç için ayrı bir sisteme yatırım yapmak, yönetilmesi zor ve maliyetli bir yapı ortaya çıkardı. Biz bu dağınıklığı ortadan kaldırıyoruz. Bir öğretmen operasyonel işlere daha az, öğrencilerine daha fazla zaman ayırabiliyorsa teknoloji gerçek değerini ortaya koyuyor demektir” dedi. Türkiye’nin bölgesel büyüme planındaki rolüne dikkat çeken Demirci, “Hedefimiz, Türkiye’nin önde gelen eğitim teknolojileri ekosistemlerinden birini oluşturmak. Türkiye’de birlikte kuracağımız yapı, bölgedeki büyümemizin de temelini oluşturacak” dedi.

İş ortaklarına lisans ve hizmet geliri

İşbirliği kapsamında Penta Teknoloji’nin Türkiye genelindeki iş ortağı ağı, Constructor Tech çözümlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasında rol üstlenecek. İş modeli, iş ortaklarına yıllık yenilenen lisansların yanı sıra kurulum, entegrasyon, eğitim, teknik destek ve danışmanlık hizmetlerinden gelir elde etme olanağı sunuyor.

Constructor Tech Partner Academy bünyesinde yürütülecek sertifikasyon programlarıyla da iş ortaklarının teknik yetkinliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Penta Teknoloji Yönetim Kurulu Murahhas Azası Mürsel Özçelik, işbirliğinin hem çözüm portföylerini genişletmek hem de iş ortaklarının yeni alanlarda büyümesini desteklemek açısından önem taşıdığını belirtti. Özçelik, “Bugün müşterilerimiz, yatırımlarının günlük çalışmalarına nasıl katkı sağlayacağını görmek istiyor. Constructor Tech ile hem çözüm portföyümüzü zenginleştirmeyi hem de iş ortaklarımızın yeni alanlarda büyümesini desteklemeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.