Consus Enerji’den 44 milyon lira net dönem kârı

Consus Enerji, 2023 yılının ilk dokuz aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Consus Enerji’nin gelirleri, 2023 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 artarak 652 milyon 923 bin 276 TL’ye ulaştı. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında artış göstererek 157 milyon 497 bin 208 TL olarak gerçekleşti. 2023 yılı ilk dokuz aylık döneminde kurdaki artışın TL enflasyon artış oranına kıyasla düşük kalması ve devam eden tavan fiyat uygulamaları kaynaklı elektrik fiyatlarındaki sınırlamalar daha yüksek bir FAVÖK elde edilmesini engelleyen unsurlar olurken şirketin ilk dokuz aylık net dönem kârı ise 44 milyon 168 bin 760 TL olarak gerçekleşti.

“Güneş odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda ilerlememiz sürüyor”

Şirketin 2023 yılının ilk dokuz aylık dönemine ilişkin finansal ve operasyonel performansını değerlendiren Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, "Sürdürülebilir bir gelecek ve temiz enerji için, güneş odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda ilerlememiz sürüyor. Bu kapsamda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli yatırım fırsatlarını takip etmekteyiz” ifadesini kullandı. Arpacıoğulları, biyokütle tesisleri içerisinde yapımı süren yaklaşık 3.6 MWp yardımcı kaynak GES kapasitesine ilişkin yatırımların yıl sonuna kadar tamamlanıp devreye alınacağını, buna ilave olarak da yine biyokütle tesislerine eklenebilecek ilave GES (yardımcı kaynak) kapasitesine yönelik EPDK’ya yapılan lisans tadil başvurusunun ise Ekim ayı içinde olumlu karşılandığını ve yaklaşık 8 MWp’lik ek kapasite yatırımı için çalışmalara başlandığını belirtti.

Dağıtık enerji iş kolunda yeni yatırımlar tamamlanıyor

Üretim portföyünü büyütmek için çalışmalara tüm hızıyla devam ettiklerini kaydeden Arpacıoğulları, çeşitli sektörlerden potansiyel müşteriler ile dağıtık güneş santrallerine ilişkin proje geliştirme faaliyetlerinin sürdüğünü anlattı. Arpacıoğulları, “Dağıtık enerji iş kolunda bir sanayi tesisinin öztüketimine yönelik olarak imzalanan enerji performans sözleşmesi kapsamındaki 2,05 MW kurulu güce sahip ilk GES’in inşaatı tamamlanarak, 023 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alındı. Böylece, 2023 yılı Ağustos ayı başında dağıtık enerji iş kolundaki toplam kurulu gücümüz 56,2 MW’a çıkarken, tesis sayımız 9’a yükseldi.” dedi.

Arpacıoğulları, “Diğer taraftan bir kamu kurumu ile gelir paylaşım modeli kapsamında güneş enerjisinden elektrik üretim santrali yapımı, kurulumu ve işletilmesine yönelik sözleşme imzalanarak yatırım sürecine başlandı. 2,45 MW kapasitedeki bu projenin 2023 yılının 4. çeyreğinde kademeli olarak devreye alınması planlanıyor. Dağıtık enerji iş kolumuzda hem özel sektör hem de kamuya tasarruf sağlamaya yönelik çözümlerimize önümüzdeki dönemde de ağırlık vereceğiz” diye konuştu.

Yurt içinde ve dışında yeni proje çalışmaları sürüyor

Arpacıoğulları, özellikle güneş alanında yurtiçindeki projelere ilave olarak yurtdışı fırsatlarının da takip edildiğini söyleyerek, buna yönelik olarak Karayipler ve Avrupa’da yer alan çeşitli ülkelerdeki projelere ilişkin de değerlendirmelere devam edildiğini belirtti.

2022 yılında gerçekleşen halka arz sonrasında, kurumsal yönetim uygulamalarının Şirket nezdinde ve ilgili paydaşlar açısından daha da ön plana çıktığını ifade eden Arpacıoğulları, 2023 yılı Mayıs ayı içinde kurumsal yönetim ilkelerine uyuma ilişkin aldıkları derecelendirme notu ile BİST Kurumsal Yönetim Endeksine dahil edildiklerini ilave etti.

Arpacıoğulları, devamında şunları kaydetti: “Portföyümüzü büyütmeye yönelik yatırımlarımıza 2023 yılının son çeyreğinde de devam ederek, yılı toplamda 100 MW’ı aşan bir kurulu güç ile tamamlamayı hedefliyoruz. Gelecek dönemlerde başlıca odağımız hem santral kurulu gücü hem de mali performans açısından sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve güçlü bir bilanço ile değer yaratmak olacak.”