Continental’den tarihi karar: 4 milyar Euro'luk satışla lastik odaklı yeni bir dönem başlıyor

Avrupa otomotiv yan sanayisinde yaşanan yapısal krizler ve elektrikli araç dönüşümünün getirdiği maliyet baskıları, köklü üreticileri iş kollarını sadeleştirmeye zorluyor. Continental, daha önce otomotiv bileşenleri, fren ve sensör sistemlerini barındıran iş kolunu Aumovio adıyla borsaya kote ederek ayırmış ve ardından ContiTech’in orijinal ekipman çözümleri birimini elden çıkarmıştı. ContiTech’in endüstriyel kanadının da Lone Star’a devredilmesiyle birlikte, DAX endeksinde işlem gören şirket tarih boyunca ilk kez yalnızca temel faaliyet alanı olan lastik üretimine odaklanacak. Yönetim kademesi, bu kararlı odaklanma sayesinde operasyonel kârlılığı artırmayı ve küresel rekabet karşısında daha esnek bir kurumsal yapı inşa etmeyi hedefliyor.

Finansal kaynak dağılımı ve hissedar getirileri belirleniyor

Mali detayları netleşen kontrata göre Continental, net yükümlülükler ile emeklilik ve kiralama taahhütlerinin düşülmesinin ardından kasasına net 3.1 milyar Euro'luk nakit girişi olmasını öngörüyor. Şirket yönetim kurulu, operasyon tamamlandığında bu kaynağın öncelikle finansal borçların azaltılmasında kullanılacağını, kalan yaklaşık 2.5 milyar Euro'luk devasa bölümün ise hissedarlara dağıtılacağını duyurdu. Yatırımcılara yapılacak geri ödemenin özel bir temettü dağıtımı, hisse geri alım programı ya da her iki yöntemin kombinasyonu şeklinde yürütülmesi planlanıyor. Sektörel projeksiyonlar ve mali tablolar, elden çıkarma fiyatının ve nakit yönetim planının hisse senedi performansı üzerinde yukarı yönlü bir destek bariyeri oluşturacağını gösteriyor.

Sektörel baskılar ve ContiTech’in yeni yol haritası şekilleniyor

Madencilik, enerji ve inşaat gibi pek çok ağır sanayi koluna konveyör bantlar ve hava süspansiyonları sağlayan ContiTech, küresel pazarlardaki talep daralması nedeniyle bir süredir yoğun maliyet azaltma baskısı altındaydı. Birim bünyesinde yıllık 150 milyon Euro tasarruf sağlamayı hedefleyen yönetim, operasyonel verimlilik planları doğrultusunda dünya genelinde 3.000 kişilik istihdam kısıntısına gitmek durumunda kalmıştı. Şirketi devralmaya hazırlanan Lone Star cephesi ise endüstriyel malzeme çözümlerindeki bu küresel altyapının yüksek bir büyüme potansiyeli barındırdığına inandıklarını ve tüm dünya operasyonlarını devralarak bağımsız bir iş modeliyle büyüteceklerini belirtiyor.