Converse, yeniden yapılanma kapsamında iş gücünü azaltıyor

Yapılan bilgilendirmede, söz konusu adımın mevcut organizasyon yapısının gözden geçirilmesini ve ekipler arası görev dağılımının yeniden düzenlenmesini kapsadığı ifade edildi. Sürecin sağlıklı ilerlemesi amacıyla çalışanlardan geçici bir süre uzaktan çalışmalarının istendiği, yeni yapının kısa süre içinde netleştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kararın, Converse’in son dönemde karşı karşıya kaldığı satış performansındaki zayıflama ve küresel spor giyim pazarındaki rekabet koşullarıyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Artan maliyetler ve tüketici talebindeki dalgalanma, şirketleri operasyonel giderleri kontrol altında tutmaya yönelik adımlar atmaya yöneltiyor.

Operasyonel dönüşüm ve kaynak tahsisi

Yeniden yapılanma süreci, yalnızca personel sayısında azalmayı değil, bazı rollerin yeniden tanımlanmasını ve kaynakların öncelikli alanlara yönlendirilmesini de içeriyor. Şirket yönetimi, bu adımlarla birlikte büyüme potansiyeli yüksek segmentlere daha fazla odaklanmayı amaçlıyor.

Converse’teki düzenleme, ana şirket Nike’ın son dönemde benimsediği maliyet disiplini ve organizasyonel sadeleşme stratejisiyle uyumlu bir çerçeve sunuyor. Nike, daha önce farklı operasyonlarında benzer adımlar atarak gider yapısını optimize etmeye yönelik bir yaklaşım izlediğini açıklamıştı.

Söz konusu yeniden yapılanmanın, kısa vadede operasyonel maliyetler üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturması, orta vadede ise karlılık ve verimlilik göstergelerine yansıması bekleniyor. Uygulamanın finansal etkilerinin önümüzdeki dönem bilançolarında daha net görülmesi öngörülüyor.