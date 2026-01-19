Cookshop Markalar Topluluğu Genel Müdürlük görevine Hasan Yeşilyurt getirildi

Topluluk, Cookshop, Magnolia Shop, Not a Burger, Arkabahçe markaları ve sağlıklı beslenme alanında faaliyet gösteren Rafinera markası ile bulut mutfak konsepti kapsamında online olarak tüketicilerle buluşuyor.

Yeşilyurt, yeni göreviyle toplamda 62 şube ile misafirlerine hizmet veren Cookshop Markalar Topluluğu’nun operasyonel mükemmeliyet odaklı sürdürülebilir yüksek büyüme stratejisine liderlik edecek.

Kariyerine TAV Havalimanları Holding’de Kurumsal İletişim Müdürü olarak başlayan Hasan Yeşilyurt, Türkiye ve farklı ülkelerdeki havalimanı operasyonlarında kurumsal iletişim, organizasyon ve paydaş yönetimi süreçlerini yürüttü.

2015-20 yılları arasında TAT Danışmanlık A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev alan Yeşilyurt, markanın operasyonel ve finansal yönetimini üstlenerek yatırımcı ve franchise ilişkilerini yönetti. 2020-24 yıllarında Akkomarka Gıda ve Turizm A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Yeşilyurt, çok markalı yapının stratejik planlama, marka geliştirme ve pazarlama süreçlerinde aktif rol aldı. Cookshop Markalar Topluluğu’na atanmasının öncesinde ise Büyük Şefler Gıda ve Turizm A.Ş.’de Strateji ve Yurtdışı Büyüme Direktörü olarak; BigChefs, NumNum, Buselik Meyhane ve Kont Coffee gibi markaların stratejik yapılanması, yurt dışı operasyonları ve franchise süreçlerine liderlik etti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü mezunu olan Hasan Yeşilyurt, yüksek lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünde tamamladı.