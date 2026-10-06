COP31’in ev sahibi Antalya Expo’da Form ürünleri kullanılacak

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İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik gündeminin küresel ölçekte ele alındığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleşecek.

Kamu, iş dünyası, akademi ve sivil toplumdan çok sayıda temsilciyi bir araya getirecek konferans, iklim gündeminin uluslararası ölçekte ele alınacağı önemli platformlardan biri olacak. COP31’in gerçekleştirileceği Antalya Expo Fuar Alanı’nın iklimlendirme çalışmaları ve duman tahliye sistemleri Form Endüstri Ürünleri ve Form Endüstri Tesisleri firmaları tarafından gerçekleştirildi.

Form Grup’un farklı uzmanlık alanlarını bir araya getiren çözümleri kapsamında, Form Endüstri Ürünleri’nin Redge-Lennox paket klima sistemleri ile Form Endüstri Tesisleri’nin duman tahliye ürünleri ve evaporatif soğutucuları, fuar alanının farklı kullanım noktalarının ihtiyaçlarına yönelik olarak projeye dahil edildi.

Form Endüstri Ürünleri ile Antalya Expo Fuar alanına yüzde 100 temiz hava çözümü

Form Endüstri Ürünleri, Antalya Expo Fuar Alanı’nın iklimlendirmesinde Redge-Lennox rooftop çözümleriyle yer aldı. 2016 yılında Antalya Expo projesi kapsamında devreye alınan Redge-Lennox rooftop cihazları, COP31 hazırlıkları kapsamında teslim edilen yeni cihazlarla birlikte alanın genişleyen yapısına hizmet vermeyi sürdürüyor. Taze hava ihtiyacını %100'e kadar karşılayan ve tüm ısıtma, soğutma, havalandırma işlemlerini komple tek ünite içerisinde yapabilen rooftop çözümleri, geniş ve çok amaçlı alanların iklimlendirme ihtiyaçlarına yönelik bütünleşik bir çözüm sunuyor.

Yeni teslim edilen cihazlarla birlikte Antalya Expo Fuar Alanı’nda toplam 49 Redge-Lennox rooftop cihazı bulunuyor. Sistemlerin toplam soğutma kapasitesi 8.700 kW seviyesine ulaşırken, farklı bina ve kullanım alanlarında konumlandırılan cihazlar COP31 kapsamında kullanılacak geniş ve çok amaçlı alanların iklimlendirilmesini sağlıyor.

Form Endüstri Tesisleri, Antalya Expo’da duman tahliye ve iklimlendirme çözümleri sunuyor

Form Endüstri Tesisleri ise duman tahliye ürünleri ve enerji tasarruflu iklimlendirme çözümleriyle projede yer alıyor. Proje dahilinde 96 adet Lamilux F100W duman tahliye kapağı ve 12 adet plug fanlı paslanmaz kasa FESklima bulunuyor. FESklima çözümleri evaporatif soğutma sistemiyle alanların iklimlendirilmesine katkı sağlarken, Lamilux F100W duman tahliye kapakları yangın sırasında duman ve ısının bina dışına tahliye edilmesine imkan tanıyor.

2016 yılında Antalya Expo projesiyle başlayan çalışmaların COP31 kapsamında gerçekleştirilen yeni uygulamalarla genişlemesi, Form Grup’un aynı proje alanındaki deneyiminin devamlılığını ortaya koyuyor.